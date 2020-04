EL PRESIDENTE DEL STJ RESPALDÓ LA CONTINUIDAD DE LA FERIA

El presidente del Superior Tribunal de Justicia de Chubut (STJ), Mario Vivas, realizó ayer declaraciones en donde se refirió al funcionamiento actual del Poder Judicial en la Provincia, al mismo tiempo que ratificó la Feria, destacó el compromiso de los agentes que están cumpliendo con las directivas impartidas y lanzó cuestionamientos contra la asociación sindical que nuclea a los empleados judiciales.

El ministro del STJ también cuestionó la postura de algunos Colegios de Abogados, como es el caso de Puerto Madryn, que se habían manifestado en contra de la extensión de la Feria. Sobre el pedido de dicha entidad para que se retomen las actividades en los tribunales, Vivas consideró que “hubiese sido una irresponsabilidad total porque no podemos poner en riesgo a los agentes del Poder Judicial, a los justiciables, ni a los propios abogados”.

“Elegimos acompañar la decisión del Presidente de la Nación que ha privilegiado cuidar la salud de los argentinos y lamento que algunos Colegios de Abogados no estén en la misma sintonía”, agregó, al mismo tiempo que remarcó que el servicio de Justicia no está paralizado, precisando que “las guardias mínimas se cumplen en toda la Provincia y las causas urgentes han sido abordadas y resueltas en el marco de la emergencia”.

Cuestionamientos al SiTraJuCh

En este contexto, vale recordar que en las últimas horas el Sindicato de Trabajadores Judiciales de Chubut (SiTraJuCh) emitió un documento dirigido al titular del máximo tribunal judicial provincial, en donde se opusieron al teletrabajo. Esto fue cuestionado por el propio Vivas y manifestó su postura al respecto.

En primer lugar, calificó de “lamentables” las pronunciaciones de la asociación sindical, remarcando que “en tiempos de pandemia, necesitamos dirigentes sindicales serios”. “Si lo que pretenden es confrontar con el Superior Tribunal deberían darse cuenta de que lo único que logran con estos exabruptos es despertar el enojo de los vecinos, algunos de los cuales no pueden salir a trabajar o peor aún, se han quedado sin trabajo”, sostuvo el presidente del STJ.

En este sentido, Vivas recordó que el 12 de marzo de este año el SiTraJuCh firmó un acuerdo con la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Chubut (AMFJCH) y la cúpula del Poder Judicial en el que se compromete a asegurar la atención de las causas que resulten urgentes, graves o impostergables. “Lo que pedimos es que cumplan con ese compromiso, no que borren con el codo lo que escribieron con la mano”, señaló Vivas.

Preocupado por el pago de haberes

Por último, el presidente del STJ también aclaró que “la responsabilidad que tenemos los integrantes del Poder Judicial para con nuestros conciudadanos en esta emergencia no nos impide hacer otro tipo de reclamos”.

En este sentido, consideró que “es muy preocupante que el Gobierno no encuentre el camino para regularizar el pago de los haberes a los agentes del Poder Judicial”. “Esa falta de respuestas genera mucha bronca e indignación, las que están totalmente justificadas”, concluyó.