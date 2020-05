EL ABOGADO DE TRELEW SIGUE PRESO POR TENTATIVA DE HOMICIDIO

Este jueves se realizó una audiencia por videoconferencia en la cual los jueces penales Fabio Monti y César Zaratiegui analizaron un pedido realizado por la defensa del abogado Oscar Romero, quien se encuentra detenido preventivamente, acusado de intento de homicidio, por un caso ocurrido en abril del año pasado en Trelew.

La abogada defensora Laura Fernández pidió revisar la medida de coerción impuesta a su defendido por la Justicia y solicitó que la misma cese, amparándose en la situación de pandemia.

La letrada recordó que el juez natural de la cual se negó en reiteradas ocasiones a revisar la situación de Romero y aseguró que el pedido estaba directamente relacionado con “un cambio de escenario fáctico” desde la audiencia preliminar realizada en febrero.

Ante esto, Fernández planteó que las condiciones en las cuales se encuentra detenido, en el pabellón 5 de la Alcaidía de Trelew, han agravado la situación que se venía dando en cuanto a su detención.

Por esto, solicitó la libertad o en su defecto, la prisión domiciliaria y monitoreo por tobillera electrónica para su representado, quien no participó de la audiencia.

Por su parte, la fiscal Carolina Marín subrayó que no se plantearon hechos nuevos o diferentes a los ya tratados en otras audiencias, donde se desestimaron pedidos similares.

Vale señalar que el juicio oral contra el abogado Romero debía comenzar el 5 de marzo y fue pospuesto ya que el imputado recusó a dos de los jueces electos para conformar el Tribunal.

En cuanto al riesgo por la pandemia de Coronavirus, la Fiscal indicó que la abogada defensora no planteó que Romero estuviera dentro del denominado grupo de riesgo.

Tras escuchar a las partes, el Tribunal revisor resolvió rechazar por unanimidad el pedido de excarcelación solicitado y convalidaron la decisión del juez Castro (que había rechazado el planteo), considerando la misma “ajustada a derecho”.