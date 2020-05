ESTE AÑO YA SE REGISTRARON 117 CASOS

Como consecuencia del aislamiento obligatorio se han reducido algunos tipos de delitos, aunque otros siguen dándose de igual manera e incluso en algunos casos se registraron incremento. Un ejemplo de esto último son aquellos delitos vinculados con la violencia de género, que expresada en su máxima expresión se dan los femicidios.

En lo que va del año, ya se registraron 117 asesinatos de un hombre hacia una mujer, por el solo hecho de su condición sexual. Esto constituye un crimen de estas características cada 26 horas en lo que va de 2020.

Dentro de los datos más destacables podemos resaltar dos: el lugar físico de los asesinatos en cuestión y el vínculo preexistente entre la víctima y el victimario. Según el último relevamiento del Observatorio de las violencias de género “Ahora que si nos ven”, el 66% de los femicidios se dio en la vivienda de la víctima, mientras que el 20% fue en la vía pública y tan solo el 2% en la vivienda del agresor. Cabe aclarar que del 12% restante no hay datos específicos.

En cuanto a la relación con el agresor, el 44% de los femicidios es cometido por la pareja de la víctima, mientras que el 24% es realizado por la ex pareja. Posteriormente aparecen los familiares con un 11%, desconocidos con el 3%, solo conocidos con el 3% y no hay datos precisos sobre el 14% de los hechos.

Otro de los puntos más preocupantes que se desprende del informe mencionado es la cantidad de niños y niñas que quedan sin su madre. Puntualmente, según la entidad antes mencionada, en lo que va del 2020 ya son 125 chicos y chicas los que perdieron a sus mamás como resultado de los femicidios.

En tanto que del total de los hechos, de los cuales uno fue cometido en la localidad chubutense de Sarmiento en febrero de este año, el 29,9% habían hecho la denuncia judicial anteriormente. De las 117 víctimas de femicidios en todo el país, 27 se habían presentado ante los tribunales para expresar su situación, al mismo tiempo que ocho contaban con medidas impuestas por la Justicia, como podrían ser prohibiciones de acercamiento.