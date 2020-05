DESDE AOT PIDEN AUXILIO A PROVINICIA Y AL MUNICIPIO

Los trabajadores de la empresa textil Sedamil, ubicada en Trelew, están manifestándose desde hace varios días por la situación en la que se encuentran. Puntualmente, la firma les adeuda los salarios correspondientes a tres quincenas, algo que no es aceptado por parte de los empleados, ya que afirman que la compañía cuenta con “la espalda” suficiente como para hacer frente a sus obligaciones, aún en la situación de crisis actual.

Al respecto, Sergio Cárdenas, secretario adjunto en Trelew de la Asociación Obrera Textil (AOT), mantuvo una entrevista con El Diario en la que se refirió a la situación que están atravesando los trabajadores de Sedamil. En primer lugar afirmó que ayer seguían los empleados manifestándose en las instalaciones de la empresa, respetando la mayoría de los protocolos de distanciamiento social.

“La responsable primaria es la empresa”

Además, afirmó que los trabajadores de la firma en cuestión fueron “empujados por una patronal que ha demostrado irresponsabilidad y desidia. Estamos muy preocupados por ver cómo podemos ayudar a que esto se supere. La responsable primaria es la empresa”.

Ante la falta de respuestas por parte de la compañía desde la seccional de Trelew de la AOT recurrieron al gobernador Mariano Arcioni para que preste la asistencia correspondiente, algo que también se le pidió a Adrián Maderna, intendente de la localidad valletana. Esto es para que las autoridades del Ejecutivo provincial y municipal se comuniquen con las autoridades de Sedamil para que “solucionen el daño social, económico y sanitario que están llevando a cabo”, apuntó Cárdenas.

Tres quincenas de deuda

“No puede ser que la empresa no quiera involucrarse en un conflicto que ella misma genera y que es la misma responsable. No hay resolución, no hay decreto y no hay ley que la exima de sus responsabilidades con la Ley de Contrato de Trabajo”, manifestó el secretario adjunto de la AOT en Trelew.

Además, precisó que “al día de hoy la empresa adeuda tres quincenas. Los compañeros recién mañana (por hoy) estarían recibiendo la asistencia de Nación”. En tanto que una vez que se hagan las transferencias en concepto de las asistencias del Poder Ejecutivo central, aún restarían dos quincenas por cancelar.

“Sedamil tiene la espalda, más allá de que haya algún tipo de complicación financiera, pasa que tiene que demostrar y accionar, porque si la empresa está en la tranquilidad de que le arreglen los problemas el Gobierno Provincial o el Gobierno Nacional, mal vamos porque ella es la que adeuda esta cantidad de plata”, concluyó Cárdenas.