FÚTBOL CLUBES PODRÁN EXTENDER CONTRATOS POR MÍNIMO 6 MESES

Días pasados, la Asociación del Futbol Argentino junto con los líderes de Futbolistas Argentinos Agremiados, llegaron a un acuerdo importante para los clubes y futbolistas que protagonizarán instancias definitorias de la competencia.

Las instituciones podrán extender los vínculos con sus futbolistas del 1° de julio al 31 de diciembre de este 2020, como así también, en caso de ser necesario, se habilita la competencia durante los meses de receso veraniego (diciembre y enero) para poder disputar eventuales fechas. Todo esto, claramente, ante la situación generada por la pandemia COVID-19 y la imposibilidad de la práctica futbolística.

Los contratos pueden renovarse por al menos, seis meses más

El pasado jueves, la Asociación del Futbol Argentino y Futbolistas Argentinos Agremiados, llegaron a un acuerdo que les da a jugadores y dirigentes una herramienta más de ayuda en esta etapa de imposibilidad de competencia ante la expansión de la pandemia del COVID-19.

En sede de AFA, su presidente Claudio Tapia y Pablo Toviggino (en representación de la casa madre del fútbol argentino) y Sergio Marchi junto a Cristian Aragón (Futbolistas Argentinos Agremiados) firmaron un acuerdo marco que consta de dos ítems según comunicó la propia AFA en sus cuentas oficiales, indica el sitio web Argentina Amateur Deporte.

Este acuerdo, indica entre otras cosas, que se “otorga la posibilidad y libertad a las instituciones de extender los contratos por el plazo mínimo de 6 meses. Los mismos entrarán en vigencia a partir del 1/7 y deberán finalizar el 31/12 como mínimo. Si las instituciones quieren hacer contratos por 18 meses (estos 6 más toda la temporada 2021) también podrán hacerlo por lo tanto, no habrá un acuerdo global para todas las categorías sino que la potestad de decisión estará en los clubes con cada jugador de continuar los vínculos o no al igual que sucede en la normalidad con la apertura de los ´mercado de pases´”.

El comunicado expresa a la vez que “la situación descripta, motivada por la pandemia de COVID-19, sumado al cambio de calendario de los torneos para las próximas temporadas, justifican la adopción de esta modalidad contractual excepcional, que redunda en beneficios de ambas partes de la relación laboral”.

Sumando que “en tanto posibilita el mantenimiento de las fuentes de trabajo de un gran número de futbolistas, cuyos contratos tienen como fecha de finalización el 30 de junio de 2020”.

Vale destacar que también, se comunica que “en caso de ser necesario, se habilita la competencia durante los meses de receso veraniego (diciembre y enero) para poder disputar eventuales fechas”.

por ello, ahora quedará a decisión de los clubes protagonistas, la posibilidad de definir darle continuidad a los contratos de sus respectivos futbolistas. Esto, tendrá suma importancia ante la decisión de la definición “en cancha” de los ascensos en las categorías de Primera Nacional a Primera D.

En el caso del “Aurinegro”

El Deportivo Madryn está dentro de los primeros seis equipos que por la Zona B del Torneo Federal, jugarán la instancia por el ascenso a la Primera B Nacional. Esto, cuando las condiciones sanitarias y las autoridades nacionales, provinciales y municipales así lo permitan.

Por ello, desde la institución “Aurinegra” , se decidió que teniendo en cuenta que están dentro de los que disputarán “el objetivo”, se dará continuidad al plantel y cuerpo técnico. Vale destacar que “El Depo”, le planteó jugador por jugador la intención de que sigan en el club superada esta etapa de pandemia.

Se analiza la definición por octogonales

Según el sitio web “Interior Futbolero”, desde la Asociación del Futbol Argentino y el Consejo Federal, a cargo de la organización del Torneo Federal, se analiza la definición de la competencia a través de octagonales en lugar de hexagonales, como fue establecido previo al inicio de la Temporada.

“En esta oportunidad, fuentes cercanas a AFA le confiaron a este medio que crece fuertemente la ida de reemplazar los hexagonales finales por octogonales. Esto es, en pocas palabras, que ante la eventual reanudación del fútbol (si se hace en septiembre) sean ocho instituciones de cada zona las que compitan por los dos ascensos, y no seis como estaba previsto inicialmente”, comunicó www.interiorfutbolero.com.ar.

Vale destacar que en la Zona A, “los primeros ocho son Güemes, Sarmiento de Resistencia, Chaco For Ever, Sportivo Las Parejas, Central Norte, Depro, Douglas Haig y Defensores de Villa Ramallo”, mientras que por la B, está el Deportivo Madryn además de “Villa Mitre, Deportivo Maipú, Huracán Las Heras, Juventud Unida Universitario, Ferro de General Pico, Sansinena y Olimpo”.

Interior Futbolero cuenta “esto sería un importante beneficio para aquellos que se hubiesen quedado en las puertas de la clasificación”, agregando que “también se rumorea en el tercer piso de AFA la instauración de un posible mercado de pases únicamente por ese hipotético octogonal. Aunque no hay detalles de cuándo podría reglamentarse o cuantos se podrían contratar, lo cierto es que esa idea sobrevuela la cúpula del Consejo”.