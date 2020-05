Unos 134.000 monotributistas y autónomos ya accedieron a créditos a tasas subsidiadas, según informó este domingo el Banco Central y detalló que “el monto total de los Créditos a Tasa Cero que ya fueron otorgados supera 17.600 millones de pesos”.

En un comunicado, el BCRA aclaró que “hacia finales de la próxima semana los monotributistas registrados en la categoría más baja podrán acceder a un Crédito a Tasa Cero cuando su facturación entre el 12 de marzo y el 12 de abril no supere los 10.000 pesos. La modificación en los parámetros fue definida este fin de semana para facilitar el acceso de las personas registradas en la categoría A”.

El criterio en materia de facturación para el resto de las categorías del monotributo seguirá siendo el mismo: podrán acceder a un Crédito a Tasa Cero quienes entre el 12/03 y 12/04 hubieran facturado por debajo del límite inferior previsto para su categoría.

En el caso de los monotributistas A, este parámetro implicaba que solo podían acceder quienes no hubieran facturado en el período. La facturación máxima para la categoría asciende a $208.739,25 anuales (promedio mensual de $17.394,94) y el «límite inferior» es igual a cero.

Más de 50.000 monotributistas A que se encuentran en esas condiciones ya tramitaron el crédito pero la decisión del Gobierno nacional ampliará el universo para contemplar a todos aquellos que hayan facturado menos de 10.000 pesos. Se estima que unas 140.000 personas que hasta ahora tramitar un crédito pasarán a estar en condiciones de hacerlo.

Monotributistas y autónomos podrán iniciar el trámite para acceder a un Crédito a Tasa Cero hasta el 29 de mayo.

El BCRA dijo que “los monotributistas y autónomos que accedieron a los préstamos ya recibieron en sus tarjetas de crédito un total de 5.800 millones de pesos (el equivalente al primero de los tres desembolsos más el impuesto mensual) y los préstamos tramitados y adjudicados superan los 120.000 pesos”.

La autoridad monetaria explicó que “alrededor de 30.000 personas que ya vieron acreditarse los fondos del primer desembolso son nuevos titulares de tarjetas de crédito. Son monotributistas y autónomos que cumplían con los criterios para acceder pero que no contaban con una tarjeta de crédito vigente”.

Más adelante, el BCRA detalló que “a lo largo de los primeros diez días desde que se habilitó el servicio, más de 360.000 personas completaron el trámite para acceder a un Crédito a Tasa Cero a través del sitio web de la AFIP. El 65% de las personas que comenzaron a tramitar el préstamo cuentan con tarjeta de crédito, y de esta manera recibirán los fondos aprobados por el Gobierno nacional en los próximos días”.