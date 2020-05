FÚTBOL

Alemania, Inglaterra y USA, retoman la práctica

En Argentina se espera que este fin de semana sea anunciada una nueva instancia del aislamiento social, preventivo y obligatorio para la no propagación del COVID-19, y por lo tanto, el regreso de la práctica deportiva como por ejemplo el futbol, está muy lejos de ser real.

Sin embargo, en Europa, donde la pandemia comenzó a calmar su avance, ya se confirma la vuelta a las canchas: en Alemania, la Bundesliga, se reanudará el próximo sábado 16, en tanto que en Inglaterra ya se armaron protocolos para la vuelta a los entrenamientos

La Bundesliga tiene fecha para volver a jugarse

Según palabras del mismo Presidente de los argentinos, Alberto Fernández, el fútbol no está dentro de las actividades que en un futuro inmediato tengan su reanudación en este contexto de aislamiento social, preventivo y obligatorio por la no propagación del COVID-19. Incluso, se espera que este fin de semana se anuncie una nueva etapa de la cuarentena.

En algunos países de Europa e incluso en Estados Unidos, la realidad del avance de la pandemia indica que hay mejoras y eso permite, pensar en la reanudación de la práctica del futbol e incluso, poner fecha para el comienzo de los Torneos.

Según indica el sitio web Doble Amarilla, en Alemania “la Bundesliga se reiniciará el sábado 16 de mayo con partido confirmado: será el derbi de la Cuenca del Ruhr, entre Borussia Dortmund y Schalke, el que marque el retorno del fútbol. La noticia fue confirmada por el director de la Liga Alemana (DFL), Christian Seifert”.

“No serán partidos normales. Seguirán marcados por la crisis del coronavirus. Sabemos que jugamos bajo observación y bajo ciertas condiciones”, expresó Seifert quien, además, pidió respetar las reglas fijadas en el protocolo sanitario. Según este plan, se contempla la realización de tests regulares a jugadores y personas cercanas a los equipos, sumó la crónica.

En Estados Unidos, en tanto, ´Doble Amarilla´ cuenta que “la MLS (Mayor League Soccer) empezó el camino del retorno, con los entrenamientos individuales voluntarios de los cuatro equipos. Los entrenamientos empezaron el miércoles en las instalaciones de los equipos Sporting Kansas City, Atlanta United, Orlando City e Inter Miami. En común, todos exhibieron un férreo control y cumplimiento de todos los protocolos y requisitos que ha establecido la MLS para que los jugadores realicen los entrenamientos”.

Agregando que “se espera que en el transcurso de este jueves también vuelvan al trabajo cinco equipos: Nashville, Real Salt Lake, LAFC, Houston y Portland. «Por supuesto, es el primer paso, pero tenemos un largo camino», declaró el volante de Orlando City, el uruguayo Mauricio Pereyra”.

La MLS suspendió la temporada debido a la pandemia de coronavirus el pasado 12 de marzo. En ese momento, se cerraron todas las instalaciones de los equipos, pero pidiendo a los jugadores que permanezcan en el mercado con sus equipos y, pocos días atrás, la liga anunció la suspensión del Mercado de Pases.

Por parte del futbol de Inglaterra, en la liga denominada “Premier League”, también se trabaja en la preparación y aceptación de protocolos que permitan el regreso de la disciplina. “Según informó el diario británico The Telegraph, las medidas se aplicarán para la actual temporada y podría extenderse hasta un período de doce meses. Entre las cuatro detalladas, con el objetivo de evitar nuevos contagios, se encuentran: la prohibición de escupir durante los juegos; los jugadores no podrán intercambiar camisetas al final de partidos. Tampoco podrán compartir la misma botella de agua, algo que ya fue tenido en cuenta en Italia; por último, no podrán festejar goles en grupo.

“Por otro lado, los clubes de la Liga están a la espera de que el primer ministro, Boris Johnson, anuncie las nuevas recomendaciones acerca del confinamiento. De estas medidas dependerá el temario de la reunión que se llevará a cabo este lunes, entre los 20 clubes. Allí, en principio, se tratará los términos en los que podría volver el fútbol a principios de junio”, destacó ´Doble Amarilla´.