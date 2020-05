“SERÍA TERRIBLE PARA EL SECTOR NO TENER TEMPORADA”

La Cordillera no para de trastabillar los últimos años, si no es el volcán, es el hanta, y si no, el coronavirus. Tanto los emprendedores privados como el sector público del turismo están en jaque desde hace años, y con esta nueva postergación obligada por el aislamiento social por la pandemia no hace más que vislumbrarse un temible futuro.

Por este motivo, el secretario de Turismo de Esquel y el responsable del Centro de Actividades de Montaña La Hoya se reunirán para evaluar la posibilidad de habilitar la temporada, aunque sea más tarde de lo habitual.

¿Sólo para chubutenses?

Cada primero de julio, el CAM La Hoya inicia su temporada de invierno, pero este año, a raíz de las medidas dispuestas por la pandemia, ya están previendo en postergar apertura, aunque Mariano Riquelme, secretario de turismo municipal, se lamente: “Sería terrible para el sector no poder abrir”.

Por esto, y a fin de evaluar las condiciones de salubridad y seguridad y estar preparados ante una posible habilitación, este martes tendrán una reunión entre autoridades de la cartera y la conducción del Cerro de Esquí, informó EQSnotas.

“Vamos a tratar, siempre que se permita, de abrir la temporada de invierno porque sería terrible para el sector no contar con eso. Sabemos que el país estará restringido y es difícil trasladarse, pero si seguimos así con la pandemia, quizás sea más fácil para los chubutenses y vamos a apuntar a ellos”, explicó Riquelme.