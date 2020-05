PADDLE

Analizan protocolo para volver a las canchas

En una iniciativa impulsada por los Complejos “El Viejo Padel” y “MACO Padel” de la ciudad de Puerto Madryn, se trabaja en la posibilidad de volver a la práctica de esta disciplina.

Además de la situación económica difícil que transitan las instituciones donde se desarrolla la actividad, los referentes de los Complejos indican que se permite conservar la distancia social en su práctica.

Unidos por el Padel para volver a jugar

Las disciplinas deportivas, no solo en la Argentina, sino también en todo el mundo, transitan por un parate en sus actividades ante la etapa de cuarentena para evitar la mayor propagación del COVID-19.

En lo que respecta a la Argentina, en cuanto al deporte, el 16 de marzo los clubes y las disciplinas deportivas dieron por postergado su desarrollo: algunas adaptaron su preparación y entrenamientos a rutinas compartidas a través de plataformas virtuales. Sin embargo, la cuestión económica afecta a gran cantidad de clubes e instituciones que no pueden recaudar fondos, justamente porque la actividad no puede desarrollarse e incluso, sus practicantes, se ven afectados de generar ingresos al no poder trabajar.

En Puerto Madryn, y en el Paddle específicamente, dos complejos como ser “El Viejo Padel” y “MACO Padel” se unieron con pares de la provincia y del país, para armar en un conjunto, un protocolo a presentar ante sus respectivas autoridades provinciales y municipales y así gestionar la vuelta a la actividad.

Esto, comenzó a trabajarse el 9 de abril, entre las instituciones madrynenses y en conjunto con las localidades de Trelew y Rawson; mientras que días después, el 15 de abril, se realizó la entrega de nota en municipio y provincia junto con el protocolo de seguridad armado por los representantes de los clubes.

Esta presentación, se difundió a través de medios de comunicación chubutenses y nacionales; para dar a conocer la existencia de este protocolo. A la vez, se realizó desde el 28 de abril, el censo provincial, para conocer disponibilidad de complejos y canchas; para luego designar a Jesica Benegas como representante de la actividad por Chubut a nivel nacional.

El 29 se arma el equipo de trabajo provincial, con ciudades como Rio Mayo, Sarmiento, Trelew, Comodoro Rivadavia, Rawson, rada Tilly y Esquel junto con Puerto Madryn; para luego, el 4 de mayo, hacer presentación de nota con protocolo actualizado, avalado por la Federación Argentina de Medicina del Deporte. Vale destacar que el Paddle, es la única actividad deportiva que tiene un protocolo avalado por esta Federación.

El 5 de mayo se envió la información del censo nacional con el listado de todos los delegados de cada provincia argentina.

Con todos estos pasos cumplidos, las instituciones chubutenses esperan evaluación y resolución de sus autoridades provinciales y municipales, siempre que se rijan bajo la normativa nacional, para poder dar reinicio a las actividades.

Provincias como Córdoba, también apuestan y trabajan fuerte para hacer real este reinicio de la actividad; teniendo en cuenta que, con protocolos estrictos, respetándolos y con cuidados extremos por parte de los practicantes y trabajadores de los Complejos, este deporte puede volver a practicarse con normalidad.

Bajo el lema “Vamos que volvemos” y el hasshtag #UnidosPorElPadel, los practicantes de la disciplina y sus trabajadores, esperan concretar la vuelta a las canchas.