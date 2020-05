LA DIPUTADA AMENAZA DENUNCIARLO POR LA LEY QUE VETÓ LA VENTA DE TIERRAS CON BOSQUES Y CRITICÓ AL NUEVO PRESIDENTE DEL BANCO

Dos temas irritaron al gobernador Mariano Arcioni sobre recientes posicionamientos de la diputada de “Chubut al Frente”, Rossana Artero, al punto que el mandatario no ocultara, este viernes, su malestar con la ex intendente capitalina luego que impulsara dos proyectos abiertamente contra el gobierno.

Por un lado, Artero criticó la designación de Javier Alvaredo para la presidencia del Banco del Chubut e impulsó un proyecto de ley para que se establezca como requisito para el ejercicio del cargo que tenga al menos 4 años de residencia en la provincia.

Además, la legisladora presentó otro proyecto de comunicación reclamando al Poder Ejecutivo que publique la ley que derogó la venta de tierras con bosques, aprobada por la Legislatura anterior, y que llamativamente nunca fue publicada en el Boletín Oficial; razón por la cual, Artero amenaza con llevar el caso a la justicia y denunciar el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Inminente fractura de bloque

En respuesta a esto, en la conferencia de prensa de ayer el titular del Poder Ejecutivo apuntó en duros términos contra la ex intendenta de Rawson: “Hasta el día de hoy manifiesta ser del oficialismo, pero yo no considero que sea tal una persona que va en contra de lo que propone el Gobernador”, dijo Arcioni con inocultable fastidio.

Vale recordar que Artero alcanzó una alianza con Arcioni para formar parte de la lista de diputados provinciales en los comicios del año pasado, pero hasta ese momento era titular del Poder Ejecutivo de Rawson en representación del Frente para la Victoria.

Con todo, este episodio amenaza con transformarse en una inminente fractura del bloque oficialista, ya que además de las abiertas críticas que el Gobernador formuló contra Artero, el presidente de la bancada mayoritaria Juan Horacio Pais también había salido a cuestionar públicamente a su compañera de bancada.

Que el árbol no tape el bosque

Además del proyecto sobre la presidencia del Banco, Artero reclamó que el gobierno explique por qué no se publicó en el Boletín Oficial una ley aprobada en el periodo anterior. Se trata de la norma que derogaba todas las compras y ventas de tierras con bosques nativos, que habían sido amparadas en su momento por decretos durante las gestiones anteriores de Mario Das Neves.

Al respecto, la diputada Rossana Artero, quien junto su par Manuel Pagliaroni, impulsa la solicitud, explicó que la ley fue aprobada en el mes de mayo del año pasado tras lo cual fue derogada por el mandatario y nuevamente ratificada por la Cámara de Diputados, con lo cual quedó firme y no podía ser nuevamente vetada. Pero el dato que no haya sido publicada en el Boletín Oficial impide su entrada en vigencia.

Denuncia penal

“Cuando se inicia este nuevo periodo envían un proyecto para derogar esta ley”, indicó la legisladora aunque según sostuvo, el pedido no revelaba la numeración de la ley en cuestión lo que llevó a la duda de los diputados. Es así que se detectó que la norma, nunca fue publicada en el Boletín Oficial, lo que “representa una falta muy grave”, reprochó en declaraciones a Radio Chubut.

“Que una ley esté sancionada y no está publicada es como que uno quisiera gobernar diciendo, esta ley no me gusta entonces no la publico así no tiene vigencia”, explicó la diputada en lenguaje coloquial.

El pedido es para que en las próximas 72 horas, el ejecutivo explique los motivos de por qué la norma no fue publicada. La legisladora remarcó que de no enviar el ejecutivo, las respuestas solicitadas, se deberá acudir a la justicia pues se está ante la comisión de un delito.