EL SECTOR PETROLERO EVALUÓ LA SITUACIÓN POR VIDEOCONFERENCIA

Bajo la modalidad de videoconferencia se concretó un encuentro multisectorial del ámbito petrolero a través del cual se analizó la situación de la pequeña y mediana empresa en la cuenca del Golfo San Jorge, en el marco de las limitaciones propias de las prevenciones por la pandemia de Covid-19, donde se acordó continuar con un trabajo conjunto para encontrar una salida a cada problemática que se presenta. Participaron funcionarios provinciales, representantes sindicales, directivos de YPF y de compañías regionales.

El Secretario General del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, Jorge Ávila, remarcó que la situación de las empresas de servicios es crítica porque muchas no han facturado: “esperemos que de a poco podamos empezar a tener alguna actividad. Estamos trabajando en un protocolo en forma conjunta con YPF para que si la actividad se llega a tener un movimiento podamos llevarla de la mejor manera posible adelante”, expresó.

“Creo que cada operadora tiene una situación distinta, pero todas trabajan con el mismo sentido: tratar de arreglar y de ayudar en esta situación compleja porque es muy complicado tener a tantos trabajadores en las casas y no poder facturar, ni mantener la maquinaria, vehículos un galpón o un taller; entonces todos tenemos que poner el hombro, principalmente las operadoras”, advirtió.

El sindicalista puso en valor como interlocutor a Bizzotto, el encargado de llevar las Relaciones Laborales de YPF a nivel nacional: “nos ha cumplido en cierta forma a todo lo que se ha venido trabajando y pactado para llevar esta mesa pensando en lo que va a ser el 1° de junio, algo en lo que estamos trabajando para encontrarle una salida pronto”, detalló.

De lo que se viene luego de esa fecha, comentó que “empieza una nueva etapa que va a ser mucho más dura pero nos encuentra a los dirigentes y a los trabajadores bien parados y con mucha fuerza para superarla. Y para eso el Barril Criollo es sustentable cuando uno mira una Argentina a cinco o seis meses, para cuando se empiece a ver la producción y el consumo que es lo que le da valor agregado, sino no lo va a comprar nadie, más allá de lo que valga”.

“Si podemos reactivar de a poco a la Argentina, se puede tener sustento y cuando el mundo se vuelva a activar, volveremos a tener la misma garantía que teníamos antes de la pandemia, pero para eso quedan seis meses largos, duros y críticos para toda la industria. Y que se haya logrado un nuevo récord de Producción en Manantiales a pesar de tener un Yacimiento maduro, para nosotros es una gran alegría, nos da la esperanza de que en el futuro si esto funciona, tanto la ciudad como la provincia se van a ver beneficiados”, analizó.