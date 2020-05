12:30 am

Los jueces de Chubut elogiaron el sistema de escritos electrónicos implementado durante la cuarentena, considerándolo una herramienta tecnológica de avanzada, no solo para afrontar la actual coyuntura, sino también pensando en el futuro. En una extensa reunión con el presidente del STJ, Mario Vivas; también se analizó un eventual escenario de reanudación de la actividad en los Tribunales, y en ese marco, los jueces manifestaron que si se mantienen las medidas de fuerza de los empleados judiciales, no se podría hacer frente a la demanda de la comunidad. Por estas horas, las autoridades del Superior analizan las estrategias a seguir habida cuenta que a la fecha, casi la totalidad de los trabajadores del Poder Judicial, no ha percibido los sueldos de marzo y abril.