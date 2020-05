“NO BRINDA RESPUESTAS SUFICIENTES PARA ATENDER LA CRISIS”, PLANTEÓ

El Secretario General del Sindicato de Comercio, y representante de Chubut en el Parlasur, Alfredo Beliz, aseguró que el gobierno provincial “abandonó a la ciudad de Trelew”. Dijo que la administración provincial no está teniendo la respuesta suficiente para atender la aguda crisis económica de la ciudad con desocupación y pobreza que aumenta todos los días.

El sindicalista sostuvo que le hubiera gustado que el gobierno ayudara más al intendente Adrián Maderna y atendiera los números de la pobreza y la desocupación.

Sostuvo que más alá del trabajo que mantuvieron los supermercados, el 60% de los rubros del comercio estuvieron cerrados, “pequeños comercios, las PYMES que ayer abrieron sus puertas con todos los protocolos para poder tener un peso, aquí hubo un sector muy castigado, a los empresarios les resulta muy difícil pagar el mes de abril, pero tienen la confianza que están de pie no sólo por enfrentar la pandemia, sino que apuestan a la reactivación de la economía”.

Beliz reconoce que los problemas del sector comercial no son nuevos, sino que se agudizaron con la pandemia, por lo que enfrentar los salarios será muy difícil, “el Gobierno nacional se comprometió en ayudar al comerciante a pagar salarios por lo que creo que esto se resolverá en los próximos días para que puedan cobrar los salarios”.

Sostuvo que los empleados de comercio hace un mes que no trabajan y es lógico que haya incertidumbre, “por eso hemos manifestado por nota al gobierno que la reapertura debía hacerse porque hay comercios que tenían tarjetas para cobrar, cuentas a pagar y esta reapertura logrará alguna mejora”.

Sin embargo, explicó que no tiene referencias que se produzcan despidos por goteo o masivos, y espera que los dueños de los locales no se amparen en el artículo 223 que habilita el despido por cierre del comercio.

“Nadie hizo un despido especifico y no han acudido al 223 por el cierre de comercio porque están expectante en cómo se reactiva el sector y además el aporte que hará el Gobierno Nacional para ayudar a pagar los salarios”, concluyó.