Los tres principales grupos de tenedores de deuda soberana argentina publicaron una declaración de manera conjunta, a través de la cual reiteraron el rechazo a la oferta de canje de deuda realizada por el Gobierno Nacional.

En este sentido, los representantes de los fondos que más tenencias de títulos de deuda acumulan en sus carteras, explicaron que las pérdidas propuestas para los inversores son «desproporcionadas».

Sin embargo, confirmaron que se encuentran a disposición de nuevas negociaciones.

«Cada uno de los tres grupos de tenedores de bonos y las instituciones que representan, junto con varios otros inversores, desean reiterar y dejar en claro que no pueden respaldar la oferta de intercambio recientemente anunciada por la República, y no entregarán sus bonos en dicha oferta, porque, entre otras razones, los términos requieren que los tenedores de bonos argentinos sufran pérdidas desproporcionadas que no son justificadas ni necesarias. Sin embargo, cada uno de los tres grupos de tenedores de bonos está preparados para discutir constructivamente con Argentina cuando su gobierno esté listo para hacerlo, con el objetivo común de encontrar una solución viable a los desafíos financieros actuales de la República», expresa el comunicado en uno de sus pasajes.