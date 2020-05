ESTA SEMANA VENCE EL PLAZO PARA ACORDAR CON LOS BONISTAS, PERO YA SE HABLA DE UNA NUEVA FECHA. FERNÁNDEZ REUNIÓ AL EQUIPO Y CRECE EL OPTIMISMO

En la semana, se vence el tiempo estimado para acordar con los acreedores, pero ya se habla de una nueva fecha. Este domingo el presidente Alberto Fernández encabezó una reunión en la Residencia de Olivos con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y los ministros Martín Guzmán (Economía), Matías Kulfas (Desarrollo Productivo) y Eduardo “Wado” De Pedro (Interior).

El encuentro se produjo en la antesala de la última semana del período de aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Poder Ejecutivo ante la pandemia de coronavirus, que rige hasta el 24 de mayo inclusive.

Fuentes oficiales indicaron que en la “reunión de trabajo” se centró en la cuarentena y también se hizo un análisis del estado de la negociación de la deuda con acreedores privados.

El viernes último el Gobierno recibió tres contraofertas a la propuesta efectuada el 22 de abril por el Ministerio de Economía, luego del vencimiento del plazo inicial para la aceptación de la oferta argentina en la negociación por el canje de más de US$66.000 millones.

¿Por qué es importante esa fecha? En el caso de que no se pague la deuda, sin que exista un acuerdo previo con los acreedores, el país entraría en default.

Expectativas

Según trascendió en las últimas horas, hay expectativa por un posible acuerdo. Los precios de las ofertas rondarían los 56 dólares, a distancia de los 48 dólares que estaría dispuesta a ceder la Argentina, según comentan los especialistas. Es decir que la diferencia entre ambos intereses no sería “insalvable”.

Si bien mejoraron los términos de la negociación con los acreedores, el acuerdo no estaría cerrado para el viernes 22. La nueva fecha tope para acordar con los bonistas sería el 31 de mayo

Las demandas de los bonistas no son uniformes ya que el grupo Exchange demanda paridades mayores que el resto dado que las cláusulas de emisión de estos bonos son más favorables para los acreedores.

Los fondos se apresuraron en mandar sus propuestas porque recibieron un mensaje claro en cuanto a la voluntad del gobierno por seguir negociando, según quedó explícito en las últimas declaraciones del Ministro Guzmán.

En tanto este domingo, el titular de la cartera de Economía advirtió que en la renegociación de la deuda “el éxito no es un acuerdo que hipoteque el futuro” del país y deje “rehenes de un problema” a los argentinos.

Guzmán señaló que al Gobierno le “tocó enfrentar el coronavirus con restricciones mucho más fuertes desde lo que son las capacidades del Estado para reaccionar a lo que se presenta. Pero así y todo hemos dado todos los pasos para afrontar este fenómeno”.

“La realidad es que esta situación requiere de respuestas extraordinarias, pero así ha ocurrido en buena parte del mundo y aquí también ocurrió. Lo que hicimos fue definir un conjunto de principios para cómo atacar el coronavirus”, señaló.

Si bien los tres grandes grupos de acreedores pensaban llegar a presentar una propuesta en común, viendo que alcanzar este consenso les llevaría más tiempo, optaron por dar una señal de interés por seguir negociando y se presentaron por separado. “Se imaginan cómo hubieran abierto los mercados si al lunes no se hubiera presentado nadie”, comentaba un analista de mercados. (Fuentes: Télam, El Cronista, Ámbito)