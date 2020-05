PENTATLON

Muchos deportistas chubutenses, recibieron la etapa de aislamiento social, preventivo y obligatorio, en plena preparación ara grandes objetivos e incluso, fuera de la provincia del Chubut.

Por ejemplo, es el caso de la joven atleta madrynense Camila Fuenzalida, que luego de consagrarse como subcampeona Sudamericana de Pentatlón, se planteó grandes metas para este 2020 a afrontar con la Selección Argentina de la disciplina. Ahora en cuarentena, “Cami” comparte su presente.

“Cami” entre cuarentena, entrenamiento y estudio

La atleta de Puerto Madryn, subcampeona sudamericana de pentatlón, desde Buenos Aires donde realiza es aislamiento preventivo obligatorio, hizo un repaso de su actualidad y su futuro, tanto deportivo como personal hablando con el área de prensa de Chubut Deportes.

En Pentatlón Moderno, Camila se consagró el pasado 2019 como subcampeona Sudamericana y este 2020 lo comenzó con grandes metas en lo deportivo y en lo personal, apuntando también a su formación profesional en Enfermería.

“Cami”, indicó que el aislamiento social preventivo y obligatorio lo está haciendo en Buenos Aires “en la casa de mi novio (el también atleta Severino Lima), viviendo con él y su familia. Esto se dio porque el 13 de abril debía empezar a cursar (Auxiliar de enfermería) asique decidí esperar. Después como se fue dando todo, decidí que para que ni mi familia ni yo corramos ningún riesgo, lo más acertado era quedarme acá”.

Ampliando respecto a su proyecto de formación académica, indicó “estoy en el primer año de enfermería y como es el primero, no puedo hacerlo por internet, porque es presencial. Asique hasta que termine la cuarentena no puedo volver a cursarlo y por eso que me anoté en un curso de auxiliar de farmacia, que tiene que ver con mi carrera. Me sirve y lo haré hasta que esto pase y pueda retomar”.

“La situación nos afectó”

Respecto a los entrenamientos “caseros”, la deportista contó que “estoy entrenando bastante bien. Hago la parte de trote en el patio, también entreno en rodillo, tengo un blanco para hacer tiro y elementos de gimnasio para trabajar la fuerza, asique si bien no puedo nadar ni hacer equitación o esgrima, estoy bastante bien, no me puedo quejar porque es algo que lo están sufriendo todos los deportistas. Hay que tomar todo esto con paciencia”:

En cuanto a los cuidados alimentarios, sostuvo que “siempre trato de cuidarme, pero me doy mis gustos. Intento siempre estar en el mismo peso que cuando entrenaba en el CENARD”.

En lo anímico

Manifestó que lo deportivo, esta situación “nos afectó y nos está afectando”, pero “en mi caso lo llevo bastante bien. No tuve ningún golpe bajo y eso se lo debo a mi novio, porque cada vez que nos levantamos nos damos ánimo para poder entrenar lo mejor posible. Hay días que hacemos testeos personales que nos sirven mucho para estar bien de cabeza. Eso sumado a la comunicación que tenemos con los entrenadores, tratamos de seguir motivados”.

Objetivos 2020

Camila recordó que el inicio de la cuarentena en el mes de marzo, interrumpió el inicio de su año competitivo: “Estábamos cerca del primer torneo nacional del año, en pretemporada todavía, pero veníamos entrenando muy bien. Un viernes tuvimos una charla con entrenadores y nos avisaron que situación estaba complicada y podía a llegar a cerrar el CENARD. Desde ese día ya no pudimos volver a entrenar allá”.

A su vez, reconoció que para este año como objetivos “quería volver a subirme al podio del Sudamericano y en lo posible, volver a competir por una medalla en el Panamericano. Obviamente también poder competir en todos los torneos nacionales y mejorar mis marcas. Con lo sucedido, hay que ver como se retoma la temporada”.

Acompañamiento del ente deportivo provincial

En el cierre de la charla, valoró el apoyo de Chubut Deportes “este momento tan complicado”. La beca “es una ayuda muy importante y un incentivo más para todos los deportistas chubutenses que la vamos a recibir”.