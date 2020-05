CANOTAJE

Candela Velázquez, comparte su experiencia

La joven y talentosa palista Candela Velázquez, dialogó con el área de prensa de Chubut Deportes sobre cómo está viviendo el aislamiento social y realizando sus actividades.

La deportista del Club Huracán, ha tenido un gran 2019 consagrándose en los Juegos Evita pasados como así también participaciones en Campeonatos Argentinos e incluso el Sudamericano.

Entre la cuarentena, entrenamientos y estudio

La trelewense que representa al Club Huracán y tiene como entrenador a su padre Manuel, Candela Velázquez, ha logrado ganarse un lugar en el deporte de la provincia a través de su participación en los Juegos Evita donde obtuvo múltiples medallas de oro y plata, lo que la llevó a conseguir Campeonatos Argentinos de Velocidad y Maratón, como si también obtener un Sudamericano de Velocidad.

Candela, rodeada de su entorno familiar, comentó como está sobrellevando la cuarentena: “respetando todas las medidas que dio el gobierno, entreno en casa, estudio vía internet por el aula virtual del colegio nacional y en los ratos libres me entretengo con mis animales, 2 perros, un pato y una tortuga. La intención es cuidarme, seguir en casa, que es lo más importante para mi salud y mi familia”, aseguró.

Más adelante, respecto a sus entrenamientos y objetivos para el 2020 dijo que “tengo la enorme suerte de contar con mi entrenador en la casa, que justamente es mi papá Manolo. El siempre se está nutriendo de información sobre preparación física de la disciplina. Entrenamos en casa realizando trabajos de gimnasio y aeróbico. Estamos a la espera de programación del calendario nacional y en lo internacional todavía no se bajaron fechas de velocidad. El mundial se podría llegar a suspender pero el sudamericano tiene muchas posibilidades de realizarse a fin de año”, comentó.

Becada por el ente deportivo provincial

Respecto a la confirmación de contar este año con el apoyo de la beca, dijo sentirse “muy feliz y agradecida por el apoyo de Chubut Deportes, que se me reconozca después de varios años de representar a la provincia. Lo que no deja de ser una ayuda para mis padres que siempre me apoyan con los gastos”. Siguiendo en esa línea agregó que “también les agradezco que me brindaron por primera vez el apoyo por los gastos al selectivo de velocidad. Y la verdad que sería muy lindo poder contar con la indumentaria del organismo para cuando voy a competir porque es lo que siempre me falta”, afirmó

Por último, sus palabras fueron de agradecimiento “al Club Huracán de Trelew y a todos mis familiares que siempre están ahí alentándome”, concluyó.