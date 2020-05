FÚTBOL FEMENINO

A través del Departamento de Desarrollo, la Asociación del Futbol Argentino, ha impulsado una serie de capacitaciones vía web para interesados de todo el país.

Este martes y jueves, será turno del Fútbol Femenino, con las disertaciones del Cuerpo Técnico de la Selección Argentina Sub -17, que lidera Diego Guacci.

Gran expectativa para la Capacitación en Fútbol Femenino

La Asociación de Fútbol Argentino, a través de su Comisión de Desarrollo y con la participación del CFFA, realiza desde este martes y continuando el jueves, una capacitación online, dirigida a entrenadores y preparadores físicos de fútbol femenino, como así también al publico general seguidor de la disciplina.

La actividad, que se realizará en dos módulos, este martes 12 de mayo y jueves 14 de mayo a las 19:00horas, comenzó en un principio, con cupos limitados y a través de la plataforma Zoom. Sin embargo, ante la gran demanda de interesados, se optó por hacerla vía Streaming por el Canal de YouTube AFA Desarrollo.

Por ello, los interesados podrán ingresar al siguiente link (Youtube.com/afadesarrollo) y en forma libre todos los presentes podrán ser parte de la capacitación. Los que deseen pueden suscribirse previamente al canal y la plataforma les avisará cuando se inicie la transmisión en vivo.

En cuanto a los temas a desarrollar serán los de “Metodología de trabajo en Selecciones Nacionales Femeninas Juveniles”, con Objetivos como Modelo de juego, Sistema de juego, Metodología de entrenamiento y Plan de entrenamiento.

Los disertantes, serán los integrantes del Cuerpo Técnico de Selecciones Femeninas Juveniles, como ser Diego Guacci (DT del seleccionado femenino Sub 15 y Sub 17), Bárbara Abot (DT del seleccionado femenino Sub 15 y Sub 17), Maximiliano Bruccoli (PF del seleccionado femenino Sub 15 y Sub 17) y Vanesa Sarroca (Entrenadora de arqueras del seleccionado femenino Sub 15 y Sub 17).

El 1° módulo de la capacitación se realizará este martes a las 19 horas y el 2°, en mismo horario el día jueves.