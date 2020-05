RIGE DESDE ESTE FIN DE SEMANA. LO ANUNCIÓ EL GOBIERNO PROVINCIAL

El ministro de Salud de la Provincia, Fabián Puratich, confirmó que a partir de este fin de semana se habilitan las salidas a correr, andar en bicicleta y la pesca recreativa, las cuales seguirán rigiéndose por la terminación de DNI. En Comodoro Rivadavia, ya se autorizó ir a pescar a la costa, y en Esquel ya se puede salir a pasear en bicicleta. En Puerto Madryn lo implementarían recién a partir de la semana próxima.

En el marco de la “cuarentena administrada”, cada una de las provincias va habilitando determinadas actividades en sus respectivos territorios. Esto lógicamente, va en consecuencia de las decisiones de cada Poder Ejecutivo y de la situación epidemiológica en la que se encuentre cada distrito.

A pesar de tener cuatro casos confirmados, Chubut ha sido más cauteloso que provincias en las que hay más enfermos de coronavirus. No obstante, en los próximos días se habilitarían actividades que hasta el momento estaban prohibidas, aunque las mismas deberán cumplir con ciertos requisitos.

“Hay que mantener cuidados especiales, sobre todo para la gente que sale a correr, que debe tener una distancia entre una y otra persona de mínimo 10 metros y dos metros al costado si son dos personas. Más de dos no van a poder salir a correr de manera conjunta”, precisó el titular de la cartera sanitaria.

Sobre los ciclistas, Puratich remarcó que la distancia entre uno y otro deberá ser de 20 metros, mientras que la pesca recreativa deberá ser de manera individual.

No obstante, esto va a estar supeditado a la decisión de cada jefe comunal, ya que el ministro de Salud recordó que “nosotros hacemos la indicación y después cada municipio regula los tiempos. Lo único que no se va a dejar regular es el tema de la terminación de documentos”.