BONISTAS EXTRANJEROS RECHAZARON LA PRIMERA OFERTA

En Chubut urge la necesidad de reestructurar la deuda pública, ya que el dinero que ingresa a las arcas estatales no alcanza para hacer frente a los vencimientos de los bonos y al pago de los sueldos de los trabajadores de la Administración Pública al mismo tiempo. En el transcurso de este mes se espera que se termine de confeccionar el plan para presentarle a los acreedores que tienen títulos emitidos en dólares.

En este contexto, el ministro de Economía y Crédito Público de Chubut, Oscar Antonena, ratificó que la Provincia seguirá las pautas tomadas por Nación. No obstante, a la Casa Rosada hasta el momento no le ha ido bien en su objetivo de restructurar la deuda, ya que los bonistas extranjeros rechazaron la primera oferta y aún no hay avances al respecto. De hecho sucede todo lo contrario, ya que ayer los tenedores de títulos extranjeros justificaron su negativa y emitieron un comunicado conjunto, afirmando que “no somos buitres ni queremos litigar”

Por su parte, la mayoría de los gobernadores argentinos y el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires firmaron una solicitada para brindar su respaldo al Gobierno Nacional en el proceso de reestructuración de la deuda pública. Entre los firmantes estuvo incluido el chubutense Mariano Arcioni y el único que se opuso a la iniciativa fue el mandatario de San Luis, Alberto Rodríguez Saá.

El pedido

Puntualmente, la iniciativa en cuestión hace referencia a la deuda emitida en divisas bajo legislación extranjera, por un monto estimado en alrededor de 67.000 millones de dólares.

En el texto, difundido de cara al vencimiento del plazo para que los bonistas acepten o rechacen la oferta, que estaba prevista para el viernes pero que ya se adelantó la respuesta, los mandatarios habían destacado la necesidad de “hacer el mayor esfuerzo posible y dar todo el apoyo para que Argentina pueda redefinir sus compromisos de forma sostenible de modo de poder cumplir con sus obligaciones y evitar la cesación de pagos o default”.

En ese sentido, los gobernantes de distinta extracción política reafirmaron que “en un contexto mundial adverso y de alta incertidumbre por el impacto del Covid-19, la República Argentina procura ante la comunidad internacional un plan de pagos sustentable y creíble, hecho con seriedad, en base a la capacidad de pagos del país, tanto en el corto como en el mediano y largo plazo, desterrando cualquier tipo de especulaciones”.

Los firmantes

La solicitada está firmada por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y por los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Raúl Jalil (Catamarca), Jorge Capitanich (Chaco), Mariano Arcioni (Chubut), Juan Schiaretti (Córdoba), Gustavo Valdés (Corrientes), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Gildo Insfrán (Formosa), Gerardo Morales (Jujuy), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Rodolfo Suárez (Mendoza) y Oscar Herrera Ahuad (Misiones).

También por Omar Gutiérrez (Neuquén), Arabela Carreras (Río Negro), Gustavo Sáenz (Salta), Sergio Uñac (San Juan), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Omar Perotti (Santa Fe), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Juan Manzur (Tucumán).

“Consenso político”

En otro apartado del texto, los mandatarios señalaron su “responsabilidad es construir un gran consenso político, económico y social que nos permita cerrar con los desencuentros del pasado para lograr una Argentina unida en base a las políticas de Estado que perduren para las futuras generaciones”.

El proceso de reestructuración de la deuda sumó en las últimas semanas el apoyo de empresarios, académicos, economistas y organismos internacionales, mientras que los principales grupos de acreedores mantienen una posición negativa hasta el momento.