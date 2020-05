LA CRISIS ECONÓMICA SUMADA A LA PANDEMIA DEJA AL SECTOR EN UNA GRAVE SITUACIÓN

A partir de ayer se habilitó la apertura de los comercios en todas las localidades chubutenses, los cuales deberán cumplir con una serie de requisitos para poder abrir sus negocios. No obstante, algunos de los dueños de este tipo de locales cuestionaron las formas en las que se comunica el Poder Ejecutivo provincial, ya que argumentan que muchas veces no quedan claras las pautas determinadas. En tanto que otros afirman que las medidas vinculadas a la higiene y a los permisos fueron esgrimidas de manera correcta, aunque no están de acuerdo con las limitaciones que se establecieron en los últimos lineamientos.

Durante las últimas horas del lunes de esta semana se conoció el decreto a través del cual la administración de Mariano Arcioni habilitó la apertura de los comercios. No obstante, comerciantes de Puerto Madryn consultados por El Diario cuestionaron que los métodos empleados para la comunicación y la información brindada no evacúa todas las dudas que tienen.

Contrapuntos ante la comunicación

“Yo podía abrir mi negocio el martes (por ayer), pero el lunes a la noche todavía no sabía qué tenía que hacer y tampoco tenía idea si tenía que tramitar algún permiso. Ahora puedo abrir, pero tampoco tengo muy clara cuál es la situación de los empleados que trabajan en mi negocio”, afirmó uno de los comerciantes que tiene un local en la zona céntrica de Puerto Madryn.

En contrapartida, otros comerciantes de la zona céntrica de la localidad portuaria afirmaron que “tenemos claras todas las medidas de higiene y las disposiciones de Provincia. No estamos de acuerdo en muchas cosas. No es necesario tanto protocolo y tantas restricciones, en un contexto en donde las cosas no son tan difíciles”.

Necesidad de volver a abrir

Otra de las cosas que destacaron los comerciantes de la ciudad del Golfo es la “urgencia” que tenían para volver a abrir sus puertas y poder volver a trabajar. Aunque no sea de manera normal, afirman que esto representará un alivio sustancial a la situación de asfixia que estaban viviendo.

Ante las imposibilidades de facturar, muchos comercios tuvieron que seguir haciendo frente a las obligaciones económicas que no se pueden evadir. Así, la imposibilidad de generar recursos genuinos hizo pensar en muchos casos en la alternativa de cerrar sus puertas definitivamente. Admiten que un determinado porcentaje de comerciantes tendrán serias dificultades para continuar son sus actividades ante la acumulación de deudas y la fuerte retracción de la economía y el consumo.

Al respecto, destacaron que la reapertura de los comercios también implicará un alivio económico para otros sectores que están vinculados con esta actividad, pero solo en el mediano plazo se podrá evaluar el impacto de fondo que tendrán.