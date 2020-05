LUCHA OLIMPICA

El reconocido luchador chubutense, Luciano Del Río, desde un campo familiar en Larralde, donde sobrelleva la cuarentena, contó de qué modo afronta este aislamiento junto a su familia.

El joven, reparte su tiempo entre el trabajo y sus entrenamientos; focalizado en los objetivos que deberá reprogramar.

Post Panamericano, en casa y en cuarentena

El luchador Luciano del Río es sin dudas, otro de los grandes referentes del deporte chubutense: el joven, nacido en Puerto Pirámides hace 28 años, “Chiquito” comenzó a destacarse desde muy joven en los Juegos Evita, en la disciplina de lanzamiento de bala y disco.

Llegó a representar a Chubut en Juegos de la Patagonia y de la Araucanía. Pero más adelante, su camino lo llevó a la Lucha Olímpica, disciplina en la cual llegó a destacarse a nivel nacional e internacional.

Con años dentro de la Selección Nacional, ya tuvo la oportunidad de representar al país en varias oportunidades y entre sus logros más destacados están la medalla de oro en el Sudamericano 2016, la del plata del Sudamericano del año 2015, las dos medallas de bronce en los Campeonatos Panamericanos (2015 y 2016) y en los Juegos Odesur (2018).

El deportista tras su última participación (en el Panamericano de Canadá), regresó a la provincia y se fue a su campo familiar, en cercanías a Playa Larralde, en la Península Valdez. Allí, se puede decir que lleva una vida un poco más activa que el resto de los deportistas de elite y en charla con Chubut Deportes, aportó algunos detalles.

“Muchas cosas para hacer”

“La estamos sobrellevando muy bien la cuarentena. Desde que llegue de Canadá hace casi dos meses, estoy en el campo en la zona de Larralde, Península Valdez. Estoy junto con la familia, lo cual es muy importante para mí. Fui papá hace poco y estoy disfrutando mucho de mi hijo”, destacó el luchador en el inicio de la charla.

Explicó que vivir en el campo “está bueno porque tenemos muchas cosas para hacer y no es el encierro que uno puede tener en la ciudad. Vamos a sacar pulpos, mariscos, vamos a pescar, además de las tareas que tocan hacer en el campo”.

En cuanto a la actividad física que realiza, indicó que “trato de mantenerme activo siempre. Al principio me armé unas barras caseras e hice unas mancuernas con hormigón, que ponía dentro de unos baldes. Después, Ariel Lazzari (profesor de Puerto Pirámides que hizo incursionar a Luciano en los Evita), me prestó una barra olímpica con unos discos, para poder hacer mis entrenamientos en la parte de fuerza. Mi hermana está empezando a hacer actividad física, asique me acompaña y entre los dos hacemos bicicleta todos los días, un poco de pesas, caminatas y un poco también de trabajo de campo, como sacar leña, que me viene bien para el entrenamiento”.

Y añadió en el mismo sentido que “el estar activo me mantiene mentalizado y motivado. Además el cuerpo también lo pide, porque después de tanto entrenar, parar tanto tiempo es imposible porque el cuerpo te pide hacer algo. Ahora toca esperar a que pase todo esto y mientras tanto, mantenerme activo y en forma”.

Fin de temporada

Luciano, diferenciándose de muchos deportistas, recalcó que para él marzo fue el cierre de temporada: “La pandemia me agarro en el final de la temporada. La última competencia fue el Panamericano de Canadá, que era el clasificatorio a los Juegos Olímpicos y se hizo en marzo. Una vez que pasó ese torneo y no pude clasificar a Tokio, es como que terminó mi año deportivo”.

Y recalcó que justamente “ese Panamericano era mi objetivo principal para este año, al igual que la clasificación olímpica la cual no se pudo dar. Asique ahora debo empezar a pensar en la temporada que viene”.

“Un reflejo de los resultados”

En el cierre, el luchador agradeció como siempre el acompañamiento gubernamental “el apoyo económico que me ratifica para este año Chubut Deportes es muy importante, para poder seguir llevando adelante mi carrera deportiva, más en un momento tan complicado como el actual. Las becas son un reflejo de los resultados deportivos del año pasado y los objetivos del actual. Con el tema de que ahora no se puede trabajar y demás, viene muy bien porque es una ayuda más. Estoy haciendo changas en la pesca con mis hermanos, que están autorizados, y eso me sirve, pero la beca es una ayuda más que me permite no estar tan preocupado”, finalizó.