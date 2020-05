Anoche se confirmó el tercer caso positivo de coronavirus en Chubut, que se trata de un ciudadano que está viviendo en la localidad de Trelew. Al mismo tiempo que circulaba el parte oficial del Ministerio de Salud de la Provincia para ratificar esta información, las redes sociales se llenaron de mensajes con el nombre del contagiado y con versiones que apuntaban contra él por supuestamente no haber cumplido con el aislamiento obligatorio correspondiente.

No obstante, hoy varias personas desmintieron estos hechos. Uno de ellos fue Pablo Mamet, ex ministro de Producción de Chubut y con un estrecho vínculo con el contagiado. En un mensaje publicado en Twitter, el ex funcionario dijo: “Es mi ex suegro. Me separé hace 7 años y casi no me hablo. No viajó. No tuvo contacto con mis hijos. No compartió asados conmigo ni con pichón”.

“Hacen circular fotos, información falsa, quieren hacer mal por el mal mismo. Después hablan de solidaridad. La pandemia son ustedes”, lanzó Mamet.