A través del reporte diario que emite el Ministerio de Salud del Chubut sobre la situación del COVID-19, este domingo se advirtió que “la actual administración del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), el reinicio de actividades laborales de manera progresiva y el ingreso a la provincia de ciudadanos procedentes de áreas de riesgo, hace recomendable la utilización de barbijo casero, cubreboca-nariz o barbijo social en aquellos lugares públicos a los que sea indispensable concurrir”.

Medidas de prevención

Desde la cartera sanitaria ratifican las medias de prevención y enfatizan la importancia del cumplimiento del asilamiento. En ese sentido, el ministro Fabián Puratich, recordó que “todas las medidas de prevención del COVID-19 que están vigentes hasta el día de la fecha, como el aislamiento social, preventivo y obligatorio, el no salir de las casas si no es necesario y el no circular después de las 20 horas”, así como “el lavado de manos, la ventilación de los ambientes, la limpieza de las superficies, el toser y el estornudar en el pliegue del codo y sobre todo el distanciamiento social”.

“Si somos responsables en el cumplimiento de todas las medidas que tenemos que tomar en cuanto a la higiene, el distanciamiento social y la restricción de la circulación, todo va a ser más fácil de llevar adelante y vamos a tener menos cantidad de casos”, expresó Puratich.