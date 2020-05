ESTE SÁBADO SE CONFIRMÓ EL SEGUNDO CASO DE COVID-19 EN TRELEW

Tras confirmarse el segundo caso positivo de COVID-19 en Trelew, y habiendo verificado que se trata de una persona que mantuvo contacto estrecho con el caso detectado el pasado 30 de abril, desde el Ministerio de Salud de Chubut, se realiza el monitores de otras 19 personas que fueron consideradas contactos estrechos de estos casos y se encuentran cumpliendo con el aislamiento obligatorio. El titular de la cartera sanitaria provincial, Fabián Puratich, dijo este sábado que es importante que la sociedad refuerce el cumplimiento de todas las medidas de prevención de esta enfermedad.

El Ministro indicó que este sábado que “se confirmó un nuevo caso positivo de COVID-19 en la localidad de Trelew, que tiene nexo epidemiológico con el caso confirmado anteriormente”, y precisó que “en el rastreo epidemiológico que se realizó se identificaron 19 contactos estrechos de estos casos, que se encuentran en aislamiento obligatorio”.

El funcionario insistió con el cumplimiento de “todas las medidas de prevención del COVID-19 que están vigentes hasta el día de la fecha, como el aislamiento social, preventivo y obligatorio, el no salir de las casas si no es necesario y el no circular después de las 20 horas”, así como “el lavado de manos, la ventilación de los ambientes, la limpieza de las superficies, el toser y el estornudar en el pliegue del codo y sobre todo el distanciamiento social”.

“Si somos responsables en el cumplimiento de todas las medidas que tenemos que tomar en cuanto a la higiene, el distanciamiento social y la restricción de la circulación, todo va a ser más fácil de llevar adelante y vamos a tener menos cantidad de casos”, enfatizó el ministro de Salud.

“La sociedad no tiene que relajarse y tiene que saber que hay que seguir con las mismas medidas, igual que el primer día, por más que se hayan habilitado determinadas actividades”, expresó el Ministro al tiempo que agregó que las personas que tienen que salir a la calle “son las que están autorizadas para salir a la calle, el resto tiene que seguir con el aislamiento social, preventivo y obligatorio”, remarcó Puratich.