EL DIÁLOGO INCRIMINARÍA A LOS ACUSADOS DEL BRUTAL HOMICIDIO OCURRIDO EN PUERTO MADRYN

La investigación por el asesinato de Alan Bopp continúa conmoviendo a la ciudad de Puerto Madryn, y a medida que pasan los días, aparecen nuevos elementos que comprometen a los dos imputados por el aberrante hecho.

Uno de ellos es el mensaje que la novia de Nicolás Hammond, detenido junto a Juan “Juanchi” Colemil, compartió tras el ataque: “Creo que lo maté, pero a mí nadie me toca la cara”.

“Yo le creí, me dijo que no fue él”, dijo la joven en relación a su novio, “El Ruso” Hammond, y continuó su relato indicando que cuando los jóvenes llegaron, “Juanchi le dijo, creo que lo maté, pero a mí nadie me toca la cara”.

Todo indica que por “Juanchi” se refiere a Colemil, el otro detenido, quién está sindicado de ser el autor de la puñalada que acabó con la vida de Alan Bopp y también la tentativa de homicidio sobre Rodrigo Ojeda, quien recibió una lesión en la espalda.

El mensaje, que ya está en poder de la División de Investigaciones de la Policía, pone en evidencia, la participación efectiva de los dos jóvenes en la fatal agresión que ocurrió la madrugada del 11 de abril en el barrio Comercio IV.

Esa madrugada, Bopp junto a su hermano y un amigo salieron a pasear un pitbull. Lo hacían a esa hora para evitar que se cruzara con otros perros. A los pocos metros de salir de su casa, Colemil y Hammond se acercaron y, según los testimonios, los comenzaron a increpar, terminando en una pelea.

Los testimonios revelan que Colemil, que es estibador, extrajo un arma blanca y apuñaló en la espalda a Ojeda, mientras que Bopp fue cortado en el cuello, lo que le habría provocado la muerte.

Ambos fueron detenidos y ahora están imputados por los delitos de “homicidio en concurso real con tentativa de homicidio” en carácter de coautores. En seis meses, el plazo legal de investigación, la Fiscalía deberá formular la acusación para elevar la causa a juicio. En caso de ser condenados, como ambos acusados poseen antecedentes, no podrán acceder a beneficios.