Un día después de encabezar una nueva manifestación en la que sus simpatizantes lo animaron a cerrar el Congreso y el Supremo Tribunal Federal (STF) y a sacar a los militares a la calle, consignas que no desautorizó en ningún momento, referentes de las Fuerzas Armadas tomaron distancia del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y dieron garantías del apego de la institución a la Constitución.

Según Folha de São Paulo, el comandante del Ejército, general Edson Pujol, ya manifestó su rechazo por las actitudes del presidente. Su opinión es compartida por muchos oficiales, que no desean quedar atrapados en las veladas amenazas de autogolpe que permanentemente se filtran desde el Gobierno.

Bolsonaro, sin embargo, mantiene la fidelidad de otros miembros de la cúpula del arma, alineados detrás de quien fue el antecesor de Pujol, el general Eduardo Villas Bôas, asesor presidencial. Ante esto, el influyente periódico señaló que el presidente analiza remover a Pujol y nombrar en su lugar a un general de su confianza.

El vicepresidente, general retirado Hamilton Mourão, fue uno de los encargados de moderar el mensaje del jefe de Estado, al pedir más “armonía” entre los poderes. Según él, “no hay ningún motivo” para la inquietud tras los dichos de Bolsonaro contra el alto tribunal, al que, dijo el domingo, ya no le admitirá “ninguna interferencia” y con el que, “de aquí hacia adelante no voy a conversar más”.

El mandatario se había referido a la decisión cautelar del ministro de la corte Alexandre de Moraes de dejar en suspenso el nombramiento de Alexandre Ramagem como jefe de la Policía Federal bajo el argumento de que, por ser amigo de su familia, podría interferir en las investigaciones que tienen a esta como blanco.

“El presidente tiene el compromiso de que juró defender la Constitución y no va a pasar esos límites. Él deja eso bien en claro y pienso que hay que juzgar más por las acciones que por palabras que muchas veces se dicen en el momento de mayor exaltación”, dijo el vice.

Asimismo, este minimizó la participación del presidente el domingo, por segunda semana consecutiva, en actos populares que, además de violar las normas de cuarentena por el nuevo coronavirus que rigen en Brasilia, supusieron verdaderos actos antidemocráticos. En la marcha, sus simpatizantes insultaron al renunciado Sergio Moro y pidieron la clausura del Congreso y del STF.