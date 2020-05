LUCHA EL PRESENTE DEL JOVEN DE CORCOVADO

El luchador chubutense, David Almendra, dialogó con el área de prensa de Chubut Deportes, compartiendo detalles de su presente.

El joven, becado por el ente deportivo provincial, aseguró que “el apoyo es importante para saber que no estamos solos”, indicó, desde su localidad natal Corcovado.

Comenzó el año con un Campus

El 2020 comenzó con un gran desafío para el joven luchador chubutense David Almendra, viajó el pasado 12 de enero a México junto a la delegación Argentina de Lucha al Campus de preparación para el Panamericano Juvenil.

“Fue duro comenzar el año en un Campus de tan buen nivel. México es uno de los principales países de América en la disciplina y me encontré con un gran nivel de luchadores. Fue bastante duro el entrenamiento y este año ya tuve un nuevo entrenador que es más exigente”, aseguró el joven.

Objetivos postergados

El objetivo de Almendra durante el 2020, era poder representar al país en los Juegos Panamericanos de mitad de año; pero antes debía clasificar a la competencia midiéndose ante los mejores luchadores del país en el Torneo Argentino de fines de marzo. Sin embargo, la competencia no pudo realizarse por la pandemia y David regresó a Corcovado.

“Había planificado entrenamientos y competencias, como los años anteriores”, explicó Almendra quien se encontraba alojado en el Hotel Deportivo Provincial durante todo febrero y marzo para prepararse de la mejor manera para el Torneo Argentino.

Cuarentena en casa

La suspensión de las actividades y la cuarentena obligatoria hicieron que David vuelva a su casa en Corcovado, destacó que aprovecha “para estar más tiempo en familia”. En cuanto a los entrenamientos, “todos fueron a través de internet, de tareas de ejercicios que me mandan los entrenadores del seleccionado nacional”.

“Trato de focalizarme más en el tema de no perder todo lo que he trabajado y aprendido con diferentes (profesores, psicólogos, cuerpo médico)”, afirmó Almendra. Sucede que durante su estadía en el Hotel Deportivo, Chubut Deportes le brindó al atleta la ayuda y el acompañamiento del cuerpo de profesionales disponible por el ente.

“La verdad el apoyo de Chubut Deportes es que sabemos que en el tema de esta cuarentena no estamos solos, que hay un equipo enorme atrás de cada atleta que nos brinda el apoyo ya sea en cualquier situación para poder salir adelante”, valoró Almendra.