La abogada Silvina Martínez, denunciante de las causas Hotesur y Los Sauces, pedirá investigar penalmente al titular de la Oficina Anticorrupción Felix Crous por violación a los deberes de funcionario público y abuso de autoridad. Es por la decisión del organismo de renunciar a la querella de la OA en esos dos expedientes que ya están en instancias de juicio oral y en donde está procesada la vicepresidenta Cristina Kirchner y sus hijos, Máximo y Florencia.

“La decisión de la Oficina Anticorrupción va en consonancia con un plan de impunidad para que la ex presidenta quede libre de culpa y cargo”, sostuvo la abogada a Infobae. “La causa está paralizada desde el TOF 5, la OA deja de ser querellante, a nosostros nos apartaron de ser amigos del tribunal, se está evaluando levantar las medidas cautelares para devolverle las propiedades. Y mientras tanto se busca instalar la teoría del kirchnerismo de que son todas causas armadas producto del macrismo y los medios”

Según afirmó, “desde que Alberto Fernández y Cristina Kirchner ganaron las elecciones los jueces del Tribunal Oral Federal 5 han cambiado mucho el impulso de estas causas y han tomado medidas para favorecer a los Kirchner en una forma muy escandalosa». Señaló que si no se puede terminar con un sobreseimiento se buscará dilatar la causa hasta que prescriba.

En el escrito que se presentará mañana en tribunales, Martínez -que trabaja con la ex diputada Margarita Stolbizer- acusó a Crous porque la oficina está bajo la órbita de la Presidencia de la Nación, y por esa circunstancia, «al depender jerárquicamente de aquellos funcionarios a quien debe acusar en su rol de querellante en las causas mencionadas es que se decide abandonar los deberes a su cargo y retirarse de las querellas”.