SUGIEREN QUE LA SUSPENSIÓN DE LA SESIÓN FUE POR CUESTIONES POLÍTICAS

12:36 am

Los diputados provinciales del Frente de Todos plantearon sus reparos por la suspensión de la sesión de la Legislatura que debía realizarse ayer miércoles y que fue cancelada por una recomendación del Ministerio de Salud. Tras hacer mención a todas las aperturas que se han hecho en el marco de la “cuarentena administrada”, habilitando a distintos grupos de trabajadores a realizar sus labores correspondientes, incluida la apertura de los comercios, los legisladores cuestionaron la imposibilidad de que se reactive la actividad en el recinto de la Unicameral.

Tras enumerar una por una las excepciones que se hicieron en Chubut al aislamiento obligatorio, los diputados del Partido Justicialista manifestaron que “sorprende que desde el Ministerio de Salud se aconseje a la Legislatura Provincial, 48 horas antes de la sesión prevista para el día 6 de mayo, suspender la sesión y avanzar con sesiones en modalidad virtual no presencial”.

Vale recordar que desde el Poder Ejecutivo recomendaron que no se realice la actividad parlamentaria luego de que se conozcan dos casos positivos de coronavirus en la localidad de Trelew. Al respecto, los legisladores del Frente de Todos cuestionaron que “con el agravante de no haber localizado aún al paciente cero, la actividad comercial e industrial avanza a la reactivación y a la apertura”.

Sesión suspendida

Al hacer referencia específica a la suspensión de la sesión prevista para ayer miércoles, los diputados que conforman el principal bloque opositor esgrimieron que “en primer lugar excede a los conocimientos del ministro, por no ser ámbito de su competencia, los alcances del reglamento interno de nuestra Legislatura, que imposibilita sesionar de manera virtual hasta tanto dicho reglamento sea modificado”.

“Por otro lado, y esto si es competencia del Ministerio de Salud, existe una flagrante contradicción entre la apertura de actividades económicas con protocolos sanitarios de actuación aprobados por ese Ministerio, y la reciente recomendación de no sesionar comunicada a esta Legislatura. Máxime teniendo en cuenta que otros cuerpos deliberativos de nuestra provincia vienen sesionando sin ningún tipo de reparo por parte de ese Ministerio”, apuntaron los legisladores.

Motivos de la suspensión

Posteriormente, el Frente de Todos planteó contradicciones en la política de prevención del Covid-19, por lo que se preguntaron: “¿No se sesiona por cuestiones de salud, o no se sesiona por cuestiones netamente políticas?”.

“Esta medida adoptada a instancias del ministro de Salud configura un nuevo intento del Poder Ejecutivo de frenar el debate legislativo a dos meses de la última sesión ordinaria. Durante este lapso de tiempo el Ejecutivo provincial ha gobernado a través de DNU (decretos de necesidad y urgencia)”, enfatizaron desde el PJ.

Por último, los diputados dijeron que “sostener esta postura tan contradictoria revela el trasfondo político y expone su verdadera intención: mantener cerrada la Legislatura Provincial, acallar voces y censurar el debate”.