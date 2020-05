El presidente de “Chubut Somos Todos”, Máximo Pérez Catán, fue víctima de un robo domiciliario. Le saquearon su residencia de la calle Soberanía Nacional de Trelew. Al funcionario de Mariano Arcioni le llevaron una computadora “All in one”, un televisor led, un reloj de costosísimo valor, mochilas y también un bolso de mano. Los ladrones, al parecer no eran improvisados, ya que no dejaron huellas; la policía asegura que utilizaron guantes.