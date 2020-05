EL OFICIALISMO NO LOGRÓ LOS DOS TERCIOS PARA RATIFICAR EL DECRETO

12:12 am

En la sesión que se concretó ayer en la Legislatura Provincial, el oficialismo no logró ratificar varios decretos de necesidad y urgencia (DNU) que elaboró el Poder Ejecutivo durante las últimas semanas. Una de las normas que creó la administración de Mariano Arcioni y que no alcanzó los votos necesarios para su validez fue la de la Emergencia Sanitaria.

A través de una votación nominal, los 16 legisladores de Chubut al Frente votaron a favor, mientras que los ocho del Frente de Todos y los tres de Juntos por el Cambio rechazaron el DNU de Arcioni. De esta manera, el mismo fue rechazado, ya que para ratificar una norma de estas características se requiere el beneplácito de dos terceras partes de los diputados, es decir, el voto afirmativo de 18 legisladores.

No obstante, luego de un cuarto intermedio que duró varios minutos, el oficialismo elaboró un proyecto de ley vinculado a la Emergencia Sanitaria que luego fue tratado sobre tablas y aprobado de manera unánime por todos los diputados chubutenses.

Cambios

En cuanto a las diferencias que cuenta la ley que ya fue aprobada en la víspera con el DNU anterior, la norma actual no incluyó el congelamiento de paritarias ni el régimen sancionatorio para los trabajadores de salud.

Esto se logró luego de un extenso debate en el que diputados de la oposición se cruzaron con legisladores del oficialismo. En primer lugar, los representantes del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio esgrimieron que el DNU iba en contra de derechos laborales, vinculados al congelamiento de los salarios.

Por su parte, Roddy Ingram, diputado de Chubut al Frente afirmó que la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo tenía como objetivo cuidar la salud de los ciudadanos provinciales por determinado tiempo y que no era una norma a perpetuidad. El legislador oficialista también cuestionó a los bloques opositores por debatir políticamente sobre temáticas vinculadas a la salud.

Cuestionamientos

Como se mencionó anteriormente, desde la oposición cuestionaron algunos lineamientos previstos en el DNU publicado días atrás, algo que fue contemplado en la elaboración del proyecto que luego se convirtió en ley.

Una de las diputadas que lanzó los cuestionamientos más duros fue Tatiana Goic, del Frente de Todos, quien apuntó directamente contra Arcioni y se refirió a la situación de los trabajadores de la salud y todos los empleados de la Administración Pública de Chubut.

Al referirse a la situación de los legisladores y recordando una frase esgrimida por el titular del Poder Ejecutivo meses atrás, la diputada del PJ dijo: “Dos meses sin cobrar no es tanto porque tienen unos ahorritos”. Al mismo tiempo, remarcó que los docentes y los trabajadores estatales no se encuentran en la misma posición.

