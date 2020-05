RESPONSABILIZAN AL OFICIALISMO POR LA INACTIVIDAD

Al tiempo que en varias provincias se ha normalizado la actividad en los respectivos Poderes Legislativos, la Unicameral de Chubut no sesiona desde hace más de un mes y medio, en el marco de las medidas de aislamiento obligatorio que se han tomado para intentar frenar la propagación del coronavirus. No obstante, diputados de la oposición están reclamando desde hace varias semanas que se retome la normal actividad en el recinto de la Legislatura.

Todo parece indicar que este miércoles a las 8 de la mañana esto podría ocurrir, ya que autoridades del Poder Legislativo afirmaron que se sesionará, a pesar de las medidas de fuerza que están llevando adelante los trabajadores nucleados en la Asociación Provincial de Empleados Legislativos (APEL).

En este contexto, Manuel Pagliaroni, presidente del bloque de Juntos por el Cambio en la Unicameral provincial, mantuvo una entrevista con El Diario en la que manifestó la necesidad de volver a sesionar. Respecto a los inconvenientes que surgieron en las últimas semanas para que esto ocurra, el legislador consideró que “siempre una excusa u otra, pero con o sin personal legislativo las sesiones hay que empezar a hacerlas con regularidad y eso es lo que estamos pidiendo desde Cambiemos. Las sesiones deben cumplir con el cronograma que estaba previsto desde principio de año”.

“La forma es una responsabilidad del oficialismo, si es presencial o si es on-line. Nosotros hicimos nuestro aporte cuando comenzó este aislamiento social”, apuntó el legislador provincial.

Además, Pagliaroni cuestionó que “parece que los diputados no pueden estar a menos de dos metros y, sin embargo, si vas a un supermercado estás a medio metro del cajero. Es una excusa casi ridícula decir que los diputados no podemos estar en el recinto sesionando”.

Preocupación por el funcionamiento del Estado

Por su parte, la diputada Tatiana Goic, representante del Frente de Todos en la Legislatura de Chubut, cuestionó también la imposibilidad de no concretar las sesiones de manera habitual. “Me preocupa que no podemos hablar de una democracia firme y concreta, en donde no funcionen los poderes del Estado, que son los que sustentan una democracia”, apuntó la legisladora en una entrevista con Canal 9 de Comodoro Rivadavia.

“Nosotros hoy no podemos presentar nada y no podemos ser una caja de resonancia de la ciudadanía porque los trabajadores de APEL no perciben su sueldo y con todo el derecho del mundo toman estas medidas que son las que tienen a mano”, precisó Goic.