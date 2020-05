ENÉRGICO RECLAMO POR LA DEUDA SALARIAL DE DOS MESES

Los trabajadores de la Administración Pública de la Provincia siguen reclamando por la demora en el pago de sus salarios. Vale recordar que a los empleados ubicados en el tercer y el cuarto rango se les adeudan los haberes de marzo, mientras que a todos los agentes aún se les tienen que cancelar los sueldos de abril, para los cuales ya vencieron los plazos legales.

Este martes un grupo de docentes volvió a esgrimir sus reclamos contra la administración de Mariano Arcioni por los incumplimientos que se vienen generando desde hace algunos meses.

“Ante la necesidad de emergencia, Chubut arde. No solo por las necesidades que se están pasando, sino porque los docentes y empleados provinciales no percibimos nuestros haberes. No podemos vivir del aire y necesitamos cobrar para mantener a nuestras familias y llevar una vida digna, exigimos dignidad”, manifestó una docente.

Por su parte, en un video difundido por las redes sociales, otra trabajadora de la educación ya jubilada consideró que “el cobro de los trabajadores, tanto de Educación como de Salud, y de todo trabajador, no es un privilegio sino que es un derecho”.

Otro de los profesionales de la educación le pidió a los diputaos provinciales que le den tratamiento a “la Ley de Emergencia Tributaria presentada por la Mesa de Unidad Sindical para paliar la crisis y que el ajuste no recaiga sobre los trabajadores y los jubilados”.