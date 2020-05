“ESTAMOS DEPRIMIDOS, ANGUSTIADOS E INSATISFECHOS”, AFIRMAN

La próxima semana los jubilados autoconvocados entregarán un petitorio al gobernador Mariano Arcioni porque desde hace dos meses que no cobran sus haberes. “La mayoría está entre el segundo y el tercer rango, el último depósito se hizo el 3 abril para pagar el mes de febrero”, dijo María Tabares.

Sostuvo que la situación no da para más y aseguró que es alarmante “dos meses de atraso es mucho tiempo, los jubilados estamos deprimidos, angustiados e insatisfechos”.

Sostuvo que “es desesperante” lo que se está viviendo sumado a la situación mundial de la pandemia, “es un combo perfecto para que estemos deprimidos, enojados, preocupados e insatisfechos”.

Sostuvo que no es verdad lo que se dice del Gobierno nacional, que la provincia prioriza a los jubilados “es por eso que estamos diagramando de alguna manera hacernos visibles, queremos hacer ver lo que estamos padeciendo”.

No los atienden

La vocera de los jubilados, María Tabares, indicó que el petitorio se entregara la semana que viene dado que nunca tuvieron respuesta a sus demandas y ni siquiera son atendidos. “Hace un año pedimos una audiencia con el Ministro de Economía y el Gobernador, y no nos atienden, queremos que nos escuchen, explicarles nuestra situación, que den la cara para que sepan nuestra situación”, reclamó.

Lamenta que vienen golpeando puertas desde hace mucho en la Defensoría del Pueblo, a los diputados provinciales “y nadie nos da respuesta ni nos han ayudado”, criticó.

“Situación complicadísima”

Buena parte de los trabajadores de la Administración Pública aún no han cobrado sus salarios correspondientes al mes de marzo, dentro de los cuales también están incluidos los jubilados provinciales. Los empleados pasivos reclamaron por la situación que están viviendo y afirmaron que están atravesando una realidad complicada.

En este contexto, Sara Gianardo, vocal de SEROS, cuestionó que desde el Gobierno de Chubut se está esperando que “Nación mande plata o que suba el barril de petróleo”. “Yo se lo digo permanentemente no solo al ministro del área, sino al propio Gobernador”, afirmó.

Además, Gianardo dijo: “La situación es complicadísima. Los jubilados necesitan saber cuándo van a cobrar. Son personas mayores y la situación es grave. La gente está mal, preocupada, angustiada. Y no hay respuestas por parte del Gobierno. Las personas mayores tienen miedo de enfermarse porque saben que son las principales víctimas de esta pandemia”.

Por último, la vocal de Seros también apunto hacia otros sectores, considerando, en una entrevista con FM Del Mar que “acá hay una responsabilidad de la clase política que no está cumpliendo”.