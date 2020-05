10:10 am

El presidente Alberto Fernández decidió extender la vigencia de la oferta a los bonistas hasta el 22 de mayo a las 17.00, hora de Nueva York. El Presidente apuesta a un acuerdo con los fondos que invirtieron 66.000 millones de dólares en títulos soberanos de la Argentina para esquivar la posibilidad de un juicio por default en los tribunales de Nueva York.

La fecha del 22 de mayo no es un hecho casual. Ese día vence el período de gracia de un pago de 503 millones de dólares de intereses del bono Global, y Alberto Fernández se puso ese límite para acercar posiciones con los acreedores privados. Si el 22 de mayo no hay acuerdo con los fondos, y al final no se paga estos intereses vencidos, Argentina caería en default.

La resolución redactada por el Ministerio de Economía también establece otra fecha clave en el proceso de negociación de los bonos que ejecuta Martín Guzmán bajo las instrucciones presidenciales. Se trata del 25 de mayo: ese día, se debe anunciar los resultados del canje que propuso el gobierno a los acreedores privados.

Los resultados de la primera etapa de negociación, que ahora Alberto Fernández extendió hasta el 22 de mayo, fueron magros y por eso no se han difundido como se estableció en la oferta presentada ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC).

Entonces, acorde al nuevo cronograma, el viernes 22 concluye la vigencia de la oferta oficial y tres días más tarde, el lunes 25 de mayo, se sabrá si Argentina acordó con los bonistas y evitó un eventual default por billones de dólares.