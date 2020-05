SANTA CRUZ, NEUQUÉN Y CHUBUT, LAS MÁS BENEFICIADAS

La implementación de un nuevo precio sostén para la comercialización de petróleo crudo a nivel local -denominado «barril criollo», con un valor que es un 50% más alto que la referencia internacional (el Brent, que se negocia a futuro en Londres; está a u$s 30 por barril y en Argentina será de u$s 45) regará con $ 16.345,1 millones las finanzas de nueve provincias petroleras en el país.

Así lo determinó un trabajo de la consultora Aerarium titulado «El barril criollo: un salvavidas para la Región Patagónica», que calculó que Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Mendoza, Río Negro, La Pampa, Tierra del Fuego, Salta y Formosa tendrán un equivalente a u$s 211,3 millones en los próximos ocho meses (mayo-diciembre) o $ 2043,1 millones mensuales.

La estimación no contempla «el impacto sobre la mayor recaudación en concepto de Ingresos Brutos, que sumaría unos u$s 36 millones adicionales para el conjunto de provincias», explicaron en Aerarium.

«Si bien existen 9 provincias productoras de petróleo, el 86% de la producción se concentra en la Patagonia. Por eso concluimos que el restablecimiento del barril criollo representa un salvavidas para los fiscos (y la actividad económica) de dicha región, teniendo en cuenta que los ingresos por regalías representan una fuente de recursos fundamental para las jurisdicciones integrantes, teniendo en cuenta que las regalías al petróleo representan casi el 70% de esta fuente de recursos», plantearon en el informe.

El territorio que más depende de las regalías es Santa Cruz, ya que en 2019 estas explicaron el 26,6% de los ingresos corrientes de esa provincia.

Es por esto que su gobernadora, Alicia Kirchner, solicitó a las autoridades nacionales que primero se publicara el decreto y luego se intente un acuerdo sectorial.

“Mes a mes las provincias perdieron ingresos por no contar con esta herramienta. Necesitamos una orientación que nos dé un rumbo, en un contexto complejo. No podemos vivir pendientes de qué se acuerda hoy o mañana en lo económico, necesitamos certezas”, sostuvo el miércoles pasado la cuñada de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

“Estamos en medio de una pandemia y entonces por qué no tener un acuerdo de corto y mediano plazo y una orientación sobre el barril criollo. Creo que podemos acordar en este momento ese tipo de políticas y seguir buscando consensos con todos los sectores en otras instancias de diálogo como siempre hemos hecho en nuestra provincia”, agregó la gobernadora de Santa Cruz.

Neuquén, con 25,6% y Chubut, con 21,5%, son las siguientes provincias que más dependen de las regalías. Omar Gutiérrez, de Neuquén, también fue uno de los principales impulsores del barril criollo.

Las regalías registraron una caída interanual del 20% en dólares durante marzo y de 4,2% en el acumulado del primer trimestre de 2020, alcanzando el registro más bajo desde febrero de 2009, según reportó Aerarium.

(Fuente: Cronista)