EL JUEVES VENCEN LOS PLAZOS LEGALES PARA DEPOSITAR LOS HABERES DE ABRIL

El gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, estuvo presenten en la conferencia de prensa realizada este lunes en Casa de Gobierno para informar el reporte diario de la situación epidemiológica de coronavirus. En dicha oportunidad, el titular del Poder Ejecutivo fue consultado sobre la continuidad del pago de los sueldos para los trabajadores de la Administración Pública y no brindó precisiones al respecto, afirmando que en los próximos días se anunciará cuándo van a seguir depositando los sueldos correspondientes al mes de marzo.

Si bien el jueves próximo vencen los plazos legales para transferir los haberes de abril, Provincia aún tiene que cancelar parte del segundo rango (solo se les pago a los auxiliares de la educación), el tercer y el cuarto rango. Cabe aclarar que ya se cancelaron los salarios de todos los empleados de la Salud y de las fuerzas de seguridad.

Sin aportar muchos detalles al respecto, Arcioni adelantó que “en el transcurso de la semana vamos a estar anunciando el cronograma de pagos. A partir de la semana va a empezar a ingresar coparticipación y regalías y vamos a poder empezar a anunciar con certeza. No quiero anunciar un cronograma de pagos si no tenemos la certeza de los fondos. Al día de hoy continuamos exactamente igual que la semana anterior”.

En el marco de las flexibilizaciones y la apertura de comercios, el mandatario también se refirió a la posibilidad de que los empleados estatales retomen sus correspondientes actividades. “Tenemos las restricciones y tenemos las guardias mínimas y vamos a seguir manteniéndolas”, afirmó. Al mismo tiempo, remarcó que los trabajadores de la Salud y de las fuerzas de seguridad sí continuarán accionando en su totalidad.