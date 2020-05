ANTICIPAN QUE NO ACOMPAÑARÁN EL PLIEGO

10:16 am

Previo al inicio de la sesión legislativa de este martes, el diputado del PJ, Carlos Eliceche, anticipó que su bloque no acompañará el pliego que designa a Javier Alvaredo para la presidencia del Banco del Chubut, y aseguró que el tema no será tratado hoy sobre tablas.

“Nos extraña que no pueda encontrar entre 600 mil chubutenses una persona indicada para conducir el banco, y tengamos que recurrir a alguien que además de que no conocemos, no está ni radicada en la provincia”.

En ese sentido el legislador provincial sostuvo que su bloque presentará un proyecto para modificar la Ley Orgánica de la entidad bancaria.