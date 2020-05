“EL DISCURSO NO SE CORRESPONDE CON LA REALIDAD”, AFIRMAN

Tras el anuncio del Ejecutivo de Chubut sobre un proyecto de autarquía financiera para el Poder Legislativo y el Poder Judicial, la respuesta no tardó en llegar, cargando sobre el gobernador Mariano Arcioni por la unilateralidad de la decisión.

En un documento que lleva la firma de los ministros del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Mario Vivas y Alejandro Panizzi, junto al Procurador General, Jorge Miquelarena y el Defensor General, Sebastián Daroca, expresan que: “La materialización de la plena autonomía financiera, económica y funcional ha sido un reclamo permanente, desde hace varios años. Esa pretensión tiene sustento constitucional. El artículo 177 de la carta magna provincial faculta al Poder Judicial a disponer por ley, un sistema de percepción de gravámenes, tendiente a acordarle plena autonomía financiera, económica y funcional.

Bien reglamentada, brinda herramientas fundamentales para una sana administración, para concretar programas de trabajo, de obras, para establecer sistemas de remuneraciones coherentes. Es la forma de lograr que el Poder Judicial sea verdaderamente independiente del Poder Ejecutivo. Es clave cómo se reglamenta, cómo se establece y qué garantías mínimas se brindan en la ley para mantener el servicio de justicia funcionando”.

El anuncio

Las autoridades del Poder Judicial advierten que en del gobernador Mariano Arcioni sobre el proyecto de Ley de Autarquía, plantea que es una herramienta democrática para fortalecer la independencia de los poderes, y en ese contexto analizan los pormenores de la iniciativa.

La primera se refiere al contenido del proyecto, “que se desconoce. No es respetuoso de la independencia de poderes que el Ejecutivo elabore un proyecto, nada menos que de la autarquía del Poder Judicial, de manera inconsulta y en soledad, sin participación alguna de los integrantes del Poder Judicial. Puede ser un excelente proyecto o un pésimo diagrama de atribución de recursos. Lo concreto es que no lo sabemos. Aquí hay destrato y falta de consideración. El discurso no se corresponde con la realidad”, indicaron los funcionarios judiciales.

Más adelante sostienen que surge la pregunta sobre “la oportunidad del proyecto. Casi de manera coordinada con el anterior anuncio, el ministro de Gobierno, José Grazzini, sale a los medios a admitir que el Gobierno del Chubut no está en condiciones de afrontar el pago de los salarios de los empleados públicos. Con dos masas salariales mensuales adeudadas a Jueces, Fiscales, Defensores, Funcionarios y Empleados, con declaraciones genéricas de las más altas autoridades políticas sobre la insuficiencia de los recursos para afrontar pago de salarios, el anuncio del proyecto para la Autarquía evidencia una nueva falta de respeto a las instituciones”.

En esa línea de análisis, las autoridades del Poder Judicial de Chubut afirman que “no debe olvidarse nunca, que asegurar la administración de justicia es una de las condiciones puestas en la Constitución Nacional como reaseguro de las autonomías provinciales (art. 5). No parece que, en este momento, en estas condiciones, en el macro de las diversas profundas crisis que atravesamos, la propuesta del Sr. Gobernador resulte oportuna”.