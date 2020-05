ASEGURAN QUE LOS RETRASOS SALARIALES DE DOS MESES LES ALTERA LA VIDA FAMILIAR

12:02 am

Los empleados del Poder Judicial volvieron a esgrimir sus reclamos contra el Gobierno de Chubut, argumentando que aún no se ha normalizado el pago en tiempo y forma de los salarios. Al mismo tiempo, apuntaron con que hay “atrasos de más de 60 días que afecten a agente en actividad, jubilados, jubiladas y sus familias. Y no se observan de parte del Poder Ejecutivo medidas tendientes a resolver tal incumplimiento. Asimismo, exigimos conocer el proyecto anunciado sobre Autarquía del Poder Judicial para poder estudiar su impacto y pronunciarnos en defensa de las/os trabajadores”.

En un comunicado, el Sindicato de Trabajadores/as Judiciales de Chubut (SiTraJuCh) también hizo referencia a las negociaciones con las autoridades del Poder Judicial, afirmando que continuarán prestando las guardias mínimas y “al solo efecto de colaborar en la resolución de cuestiones esenciales que afectan la vida; la salud; la libertad de las personas y aquellas que resulten de violencia familiar y/o violencia de género”.

“Declarada la pandemia y decretado por el Poder Ejecutivo Nacional el aislamiento y distanciamiento social, preventivo y obligatorio, reclamamos la creación de un Comité de Crisis para procurar el más estricto cuidado de la salud de las/los trabajadoras/es y determinar cómo se desarrollaría la actividad, advirtiendo que en la mayoría de los edificios del Poder Judicial no es posible garantizar el distanciamiento”, precisó el comunicado.

Cuestionamientos al STJ

En cuanto al a relación con el máximo tribunal judicial de Chubut, el SiTraJuCh cuestionó que “el Superior Tribunal de Justicia de manera unilateral resolvió que se trabajara a distancia sin acordar con el Sindicato; razones que nos obligaron a advertir a nuestras/os representadas/os que no concurrieran a los lugares habituales de trabajo por el peligro de contagio y no se prestaran a trabajar a distancia porque este nuevo trabajo no había sido convenido conforme obliga el Convenio sobre el trabajo a domicilio (1996, número 177) de la Organización Internacional del Trabajo aprobado por Ley 25800 y por lo tanto obligatorio para el Poder Judicial de Chubut”.

Detalles de la última reunión

Esta semana se dio una nueva cumbre con todas las autoridades del Poder Judicial y también con representantes de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Chubut (AMFJCH). En dicha oportunidad, según afirmaron desde el SiTraJuCh, el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Mario Vivas, se opuso a negociar mientras la asociación sindical mantuviera las medidas de fuera, “cambiando drásticamente su actitud ya que durante todo el conflicto con el Poder Ejecutivo por el atraso salarial se mantuvieron las medidas de fuerza y las negociaciones”.

“Frente a esta situación, cuando no sólo sufrimos por la pandemia sino también padecemos la imposición de formas de trabajo no convenidas, la negativa a negociar por parte del STJ, consentida por la AMFJCH, argumentando que estamos de paro nos sorprende porque llevamos dos años negociando en conflicto y porque colocaría al Poder Judicial en la ilegalidad con la inconstitucionalidad de sus decisiones”.

Por último, desde el SiTraJuCh se convocó a los afiliados de la asociación sindical a asambleas que se desarrollarán por videoconferencias en distintas localidades. El lunes a las 11 de la mañana sería en Comodoro Rivadavia, Esquel, Lago Puelo y Sarmiento. En tanto, que las de Puerto Madryn y Trelew se harán el martes próximo al as 9 de la mañana.