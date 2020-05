MALDITA TECNOLOGÍA

Elon Musk, además de ser el dueño de Tesla y una de las personas más ricas del planeta, también es una de las personas más mediáticas e inescrutables, y para no dejar de ser noticia, esta semana anunció el nombre de su primogénito, X Æ A-12.

Elon Musk y la cantante Claire Elise Boucher, conocida como Grimes, anunciaron hace unos meses que esperaban su primer hijo. No quisieron decir el nombre de su primer bebé, pero sí dejaron claro que no dejaría indiferente a nadie. Así ha sido, horas después del nacimiento, el propio Elon Musk publicaba en sus redes, como viene siendo costumbre, la mentada noticia.

Es un niño, en perfecto estado de salud, llamado X Æ A-12. Lo que al principio parecía una broma, a las que tiene acostumbrado a su público, parece ser una realidad. Los famosos suelen poner a su prole nombres originales, pero Musk siempre tiene que ir un paso más allá.

Aún sin tener claro cómo se pronuncia, la duda que ronda en la cabeza de todos es el significado del nombre del hijo de Elon Musk y Grimes. Teorías para todos los gustos, por supuesto. Desde Reddit apuntan a que la X hace referencia a un sitio web que Musk controla desde 1999: X.com. Æ por su pronunciación como ash en inglés y A-12 hablaría de otro de los proyectos que tiene el empresario para la creación de un avión de espionaje para la CIA: el ‘A-12 OXCART. Por supuesto, son todas conjeturas de momento.

Ante las dudas, y no se descarta que esto podría cambiar con los días, la propia madre ha respondido a las preguntas de los seguidores de la pareja en su propia red social. En su texto, que sigue sin explicar cómo se pronuncia el nombre, explica que la X habla de la variable desconocida en las matemáticas y Æ, en élfico, que sería amor o Inteligencia Artificial. Para A-12 las previsiones han acertado más; habla de su avión favorito, pero no dedicado a fines militares. El antecesor del SR-17 que destaca por su velocidad. Finalmente, la A, que complementa la última parte del nombre es la inicial de Arcangel, la canción favorita de la artista. El número 12 representaba el signo zodiacal chino de la rata, ya que según el zodiaco chino, 2020 es el año de la rata de metal.