SOLO EL 3% DEL PRESUPUESTO PROVINCIAL ESTÁ DESTINADO A OBRA PÚBLICA

12:03 am

A pesar de ser una de las primeras actividades habilitadas, desde el sector de la Construcción advierten que resulta complicado el desplazamiento de los obreros que en su mayoría utilizan el transporte público. Respetar el distanciamiento social en los lugares de trabajo también es una tarea difícil.

Sin embargo, la actividad necesita reactivarse dado que, según los últimos datos del INDEC la construcción sufrió en marzo una estrepitosa caída del 46,8% interanual. En la comparación de marzo con febrero, el índice de la serie desestacionalizada arrojó una variación negativa de 32,3%, números que preocupan al sector.

En Chubut la situación es aún más compleja puesto que el sector está atado casi exclusivamente a la inversión privada, puesto que sólo el 3% del presupuesto de la provincia está destinado a la obra pública.

La resolución 12/2020, firmada por el Ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, consiste, a partir del financiamiento de obras y servicios públicos, en la reanimación de las economías locales, asociadas al sector de la construcción y rubros afines, la generación de mano de obra intensiva y la consolidación local y regional.

Sin embargo, los planes de obra que no estén contemplados en los presupuestos serán mucho más complejos de abordar. De acuerdo al Presupuesto provincial, con idas vueltas y sustituciones que aún no se han clarificado, se destinarían 3.763 millones de pesos a obras, lo que representa apenas un 3% del total del Presupuesto previsto para este año. En 2019, se destinaron 4.419 millones de pesos y, sin tener en cuenta lo que no se utilizó, el número de 2019 ya es superior al de 2020, sin tener en cuenta la inflación, por lo que la caída es aún más profunda.

En contexto

El sector de la construcción se ha visto duramente golpeado por las medidas vinculadas al aislamiento obligatorio, algo que alcanzó tanto a quienes se dedican a obras públicas como privadas. Puntualmente, según el propio Gobierno Nacional, la facturación de las empresas del área llegó a desplomarse hasta el 100%, convirtiéndose en el sector más afectado por la cuarentena, y donde están en riesgo unos 383.000 trabajadores. Así lo reconoce en un informe elaborado por el Comité de Evaluación y Monitoreo, publicado el mes anterior en el Boletín Oficial.

El reporte hace un análisis pormenorizado de los efectos del aislamiento sobre los rubros más afectados, pero advierte que el descenso abrupto de las ventas “también está teniendo impacto en ramas que, a priori, habían sido consideradas como relativamente poco afectadas (por estar exceptuadas de la cuarentena, o por tener un alto potencial para el teletrabajo)”, lo cual “incrementa las probabilidades de que las firmas cierren” y se produzcan despidos.

De acuerdo al relevamiento realizado a partir de datos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la caída de más del 50% nominal promedio en la facturación de Hoteles y Restaurantes y Servicios artísticos, culturales y de esparcimiento es una consecuencia natural de las medidas tomadas para combatir el coronavirus, pero el parte oficial enciende una luz de alarma por toda otra serie de rubros que en principio no estaban afectadas, pero también sufrieron un recorte significativo en sus ingresos.

Por ejemplo, en la “construcción de obras para el transporte” la baja promedio fue del 53,3% en comparación al año pasado, pero las firmas con peor desempeño llegaron a facturar hasta un 100% menos. Este segmento emplea a unas 36.631 personas.

Por su parte, el rubro “Movimiento de suelos y preparación de terrenos para obras” redujo sus ingresos un 36% en promedio, pero también si se toma en cuenta el cuarto de las empresas con peor desempeño, el derrumbe también fue del 100%.

Situación similar se observa en los «Servicios relacionados con la construcción», cuya contracción promedio en la facturación fue del 15,5% pero en el cuartil 1 el desplome se extiende al 98,3%, en tanto para la venta de materiales el recorte fue del 44,7% y 72,7%, respectivamente, siendo el que tiene mayor número de trabajadores formales entre los sectores perjudicados, con casi 47.000 puestos.