LO CONFIRMÓ ISSA PFISTER

En Comodoro la reducción de coparticipación fue de 50%

El Secretario de Hacienda de la municipalidad de Comodoro Rivadavia, Germán Issa Pfister dijo que están en una situación de alerta: “el momento y la coyuntura por la que atraviesa el sector petrolero nos tiene muy preocupados por la merma en la recaudación”.

Explicó que todos los ingresos han disminuidos, “quizá no tanto como otros colegas cuyos ingresos están muy bajos, no es lo mismo recaudar 35% menos en un mes que en todo el año como estamos calculando”.

Indicó que el municipio tiene una posición sólida y con qué respaldarse lo que le permite sobrellevar por un tiempo no sólo el pago de suelos sino los gastos e inversión que causa la pandemia en asistencia social, la compra de insumos y equipamiento sanitarios y el apoyo a las PYMES locales.

Sobre la reducción en el ingreso dijo que “entre un 30 y 35% interanual, sólo la coparticipación bajó un 50%, las regalías de 120 millones, disminuyó a 83 millones, esto nos pone en alerta por lo que debemos trabajar y definir las prioridades, por lo que debemos mezclar y dar de nuevo sobre cómo invertir el dinero”.

Expresó que la masa salarial está comprometida en un 43 y 45% de los ingresos que tiene la municipalidad y destacó la buena relación con los gremios, “hablamos que vamos a cumplir con el pagamos los salarios este mes no tuvimos problemas y el que viene también pero no sabemos cuáles serán las consecuencias de esto, y hasta donde se podrá aguantar”.

Sin reducción salarial

Indicó que desde la provincia se está hablando de la reducción salarial en un 20% “nosotros trataremos de evitar la reducción salarial, pero no sabemos que nos deparará esta pandemia, trataremos de cumplir los compromisos, pero tenemos mucha incertidumbre sobre lo que puede pasar, todos los días hay que preparar una ingeniería financiera”.

Cambio de modelo

El funcionario municipal no duda que esta pandemia dejará como consecuencia un cambio de modelo en las estructuras del Estado, se modificará la manera de trabajar en el sector público, “toda crisis nos tiene que ayudar a ver lo positivo para poder mejorar, pero será un cambio en los modelos tanto estatal como privado”.

Si esta situación se prolonga en el tiempo, se calcula que se extenderá hasta el próximo año, el secretario calcula que el porcentaje de masa salarial no se incrementará, “es más, vamos a reducir muchos gastos como horas extras para poder compensar, no transformaremos una masa salarial que sea impagable, este mes hemos cumplido y seguiremos así porque pensamos donde invertimos cada peso por lo que no deberíamos tener problemas siempre y cuando no bajen más los ingresos”.

Además, destacó que el barril del precio criollo los compensará un poco, y recordó que el presupuesto de la municipalidad se calculó en un barril 50 dólares y ahora cayó a 20 pero si en un corto pazo tendremos un barril de 45 equilibraríamos las cosas; o sea vamos a estar abajo pero no tanto”.

No duda que el precio del barril criollo provocará una oxigenación a las cuentas públicas, pero no generará puestos de trabajo en la actividad privada, “pero para nosotros buena noticia lo que se logro con el Gobierno Nacional”.