EN CHUBUT ESTÁ ACUSADO DE OTRO ATAQUE SEXUAL A UN MENOR

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de La Pampa ratificó la condena a cinco años de prisión, para el cura Héctor Alfredo Coñuel, por el delito de abuso sexual simple contra un joven con discapacidad. El sacerdote se encuentra detenido en el centro carcelario de la Seccional Tercera de Trelew, acusado de otro ataque contra un menor.

Con esta decisión, el máximo órgano judicial de La Pampa ratificó lo que había resuelto el Tribunal de Impugnación Penal (TIP), que a fines del año pasado tampoco había hecho lugar al recurso de impugnación interpuesto por la defensora particular, Vanessa Ranocchia Ongaro.

En La Pampa, el sacerdote fue condenado el 22 de agosto pasado durante un juicio oral por el juez de audiencia Carlos Besi, quien determinó que Coñuel, de 44 años, era culpable del delito de abuso sexual simple, aprovechándose de que la víctima, quien tiene discapacidad y «no podía consentir libremente la acción», y agravado por haber sido cometido por un ministro de un culto reconocido, como delito continuado.

Los abusos se cometieron dentro de la Casa Salesiana de Victorica -el cura pertenece a esa orden-, de la Iglesia y de una combi con la que recorrían distintos pueblos de La Pampa.

La defensora Ongaro le había pedido al STJ que declarara nula la Cámara Gesell realizada a la víctima –por considerar que es mayor de edad y no fue declarado incapaz, aunque se trata de una persona con discapacidad y una edad mental por debajo de la cronológica–. También objetó que el TIP no tuviera en cuenta que la denuncia no fue impulsada por la víctima sino por su madre.

Coñuel se encuentra detenido en Trelew a donde fue trasladado luego de haber sido detenido en noviembre pasado en la localidad neuquina de Chos Malal. El cura está acusado de violar a un adolescente de 14 años quien también tiene retraso madurativo en el año 2012 mientras se desempeñaba como sacerdote en la parroquia Nuestra Señora de la Paz, en Trelew.

Al año siguiente del supuesto abuso, Coñuel fue enviado a La Pampa, pero cuando en 2017 comenzó el juicio en esa provincia, la orden salesiana volvió a trasladarlo a distintas ciudades de la Patagonia como Chos Malal y Bariloche. En el juicio que enfrenta en Chubut, Coñuel podría recibir una pena de más de treinta años. (Fuente: Radio 3)