EL INTENDENTE ELEVÓ LAS MODIFICACIONES AL GOBIERNO PROVINCIAL

Luego de evaluar las opiniones de distintos sectores, el intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, decidió extender las salidas recreativas para niños, niñas y adolescentes a 500 metros a la redonda. La medida fue tomada apelando a la exclusiva responsabilidad de los adultos a cargo. Asimismo, en función del comportamiento de esta semana se analizará la ampliación de los lugares y las actividades para la siguiente. Vale destacar que las salidas están regidas según el DNI par o impar del tutor que los acompañe y si son mayores de 14 años con su propio DNI. Y podrán disfrutar de una hora diaria de esparcimiento de lunes a sábados entre las 14 y las 16 horas.

Evaluación conjunta

“Ayer trabajamos desde muy temprano con el Gabinete junto a profesionales del hospital Dr. Andrés Ísola buscando asesoramiento y respaldo con los profesionales de cada actividad. Y esto no fue la excepción, escuchamos y sacamos las mejores conclusiones en conjunto. Es por eso que enviamos a los Ministerios de Salud y Seguridad de la Provincia una serie de actividades que creemos necesario implementar a partir de mañana”, sostuvo el Intendente. Y aclaró que “en principio se establecieron los 100 metros de circulación porque son las posibilidades que tenemos de controlar. Pero teniendo en cuenta los pedidos que manifestaron desde distintos sectores, decidimos modificar la medida apelando totalmente a la responsabilidad de los adultos que estén a cargo de los niños. Por eso solicitamos ampliar la franja a 500 metros a la redonda”.

“Hay que demostrar que estamos preparados”

Además, Sastre insistió en que “se retrotraerá cualquier tipo de medidas cuando veamos que la responsabilidad no existe y el comportamiento no es el que corresponde. Estamos en una situación donde nos tenemos que cuidar, por eso apelo a la responsabilidad de cada vecino”.

Asimismo, agregó: “Tienen que demostrar que estamos preparados para poder empezar a rehabilitar otras actividades ya que de esa manera podremos movernos con otra metodología y otras costumbres. Se trata de medidas que ameritan una profunda evaluación para determinar qué sectores se van a ir abriendo”. Por último, el Jefe Comunal explicó que “en una semana vamos a analizar en función del comportamiento de la gente la ampliación de las edades en las jornadas recreativas y el uso de determinados espacios públicos que no sean plazas o la rambla que sabemos que son de concurrencia masiva”.