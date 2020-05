EN EL CONGRESO DEFINEN TEMARIO PARA SESIONAR A DISTANCIA

Diversos distritos provinciales han iniciado la actividad legislativa con modalidad virtual, mientras otros ya anticiparon que comenzarán a sesionar en los próximos días. En tanto, este sábado se confirmó que la Cámara Baja del Congreso avanzará en la definición del temario para la primera sesión a distancia.

En Chubut, la historia es muy diferente. Si bien el vicegobernador Ricardo Sastre aseguró que el 6 de mayo se sesionará a pesar del paro de los empleados legislativos, por estas horas crecen los rumores acerca de una nueva suspensión.

Los diputados de Chubut habían anticipado que sesionarían de manera presencial con una serie de recaudos de carácter sanitario, y con la mínima interacción de personas en el recinto. Esto indica que si efectivamente se logra sesionar el próximo miércoles, sería con esa modalidad pero apelando al recurso de registro audiovisual del debate parlamentario, si persiste la negativa de los empleados legislativos.

El papel del Ejecutivo

Que haya sesión o no, está en la órbita del Poder Legislativo, sin embargo la razón del fracaso de las últimas sesiones se debió a la negativa de los empleados de prestar servicios por la demora en el pago de salarios, asunto este que está en manos del Ejecutivo.

De hecho los trabajadores legislativos aún no han percibido sus haberes del mes de marzo, y la próxima semana se vencen los plazos legales para el pago de los haberes de abril.

Mientras el oficialismo intenta acallar las voces que responsabilizan al Ejecutivo por la falta de funcionamiento del Poder Legislativo, desde la oposición advierten que al gobernador Mariano Arcioni le resulta “cómoda” esta situación, ya que se dilate el debate político en medio de una crisis económico-financiera para que no habría un plan.

Escándalo

Este sábado se conoció que Cristina Fernández y Sergio Massa en una resolución conjunta, decidieron otorgar un adicional especial por “emergencia sanitaria” a los trabajadores legislativos que cumplan tareas esenciales.

La polémica no tardó en llegar, ya que si bien la medida beneficiaría a custodios y personal de limpieza, que siguieron trabajando en el palacio durante la cuarentena, hay quienes opinan que antes de abonar sumas extraordinarias en esos casos, debería hacerse con los trabajadores de la Salud y la Seguridad.

Hace dos meses atrás, el escándalo estalló en Chubut, cuando el gobernador Arcioni decidió discrecionalmente el pago de sueldos al personal de la Legislatura para garantizarse la tribuna para su discurso de apertura de sesiones. El malestar fue mayúsculo cuando se supo que no sólo habían percibido sus haberes los empleados sino también los legisladores provinciales.

No hay indicios de que algo así vuelva a pasar, pero si ese fuere el caso, los trabajadores estatales no tardarían en salir a la calle, aun con la vigencia del aislamiento obligatorio.