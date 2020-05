GOBERNADORES OFICIALISTAS REITERAN APOYO A LA REESTRUCTURACIÓN.FERNÁNDEZ ASEGURA QUE EL ESTADO ENFRENTARÁ LAS CONSECUENCIAS ECONÓMICAS DE LA PANDEMIA. CHUBUT SIGUE HACIENDO CUENTAS

“Argentina está dispuesta a pagar lo que está en condiciones de pagar”, dijo este martes el presidente Alberto Fernández al señalar que el objetivo es no entrar en default, afirmando que no está en los planes no pagar.

Con respecto a la renegociación de la deuda, el mandatario recordó que desde el Gobierno se hizo una oferta, “que nosotros podemos pagar, pero si hay una contraoferta razonable no tengo ningún empacho en verla. Pero lo que tenemos hasta ahora es silencio”. El deseo del Gobierno, porque por ahora es una expresión de dese, es no defoltear, la decisión es comprometerse con lo que se puede pagar, según los dichos de Fernández.

A pesar del contexto, el Gobierno Nacional es optimista, y este martes se garantizó el apoyo de los gobernadores e intendentes del oficialismo para la reestructuración. “Argentina necesita tener una deuda sostenible. La propuesta de restructuración de la deuda que presentó es responsable, sensata y se ajusta a este momento que se vive a nivel mundial”, expresó en las últimas horas el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti.

En la misma línea manifestaron los gobernadores de San Juan, Sergio Uñac; y de Tucumán, Juan Manzur. Del mismo modo lo hizo el gobernador Mariano Arcioni, al acompañar la misión de reperfilamiento de la deuda extranjera por un monto de 67.000 millones de dólares.

Tras el fracaso del primer canje de renegociación de la deuda externa (cuyo vencimiento fue el viernes pasado), en el mercado se abrió la expectativa a un posible arreglo durante la prórroga dispuesta por el gobierno hasta el 22 de mayo venidero. Hasta el momento los acreedores no han hecho llegar una contrapropuesta a la Argentina.

Gestiones en marcha

En tanto, circulan distintas versiones en cuanto a la posibilidad de un entendimiento entre el país y los acreedores. Para algunos, tras la magra aceptación de la propuesta argentina por parte de los acreedores para llegar a un acuerdo el ministro de Economía, MartÍn Guzmán, debería “rendirse a los principios que gobiernan en Wall Street» y hacer una mejora sustancial en la oferta, del orden del 50% hasta llevar la paridad de los bonos a cerca de 60% (calculando un éxito yield de 10%).

Pero no parecería ser ésta la impresión dominante entre los analistas. Fuentes cercanas a los fondos de inversión han dejado trascender que en una paridad en torno de 52 a 54% podría llegarse a un “deal” (trato). De ser así, sería una posición no lejana del valor cercano a 48% al que podría estar dispuesta la Argentina, de acuerdo a lo que circuló en fuentes cercanas al Palacio de Hacienda.

En lo inmediato las conversaciones continúan aunque, también dejaron trascender los bonistas, no al ritmo que querrían ya que observan al ministro “hablando mucho pero menos proactivo al momento de intentar una solución”.

Un punto para Guzmán

En medio de las tensas negociaciones con los acreedores externos, el ministro de Economía Martín Guzmán concretó una exitosa licitación de Letras del Tesoro y avanzó con su estrategia de endeudamiento en pesos a corto plazo.

En esta oportunidad, adjudicó $25.373 millones, de los cuales el 90% fue con tres series de “Letras de Descuento”. La primera con vencimiento al 13 de julio colocó $13.000 millones, la segunda con plazo al 13 de agosto suscribió $5.495 millones y la restante al 28 de agosto fue de $4.316 millones.

En tanto, el 10% restante, unos $2.562 millones correspondieron a las Letras del Tesoro a Descuento Ajustadas por CER, que rinden el equivalente a la inflación más un 2% extra de tasa nominal anual.

De esta manera, el gobierno acumula un financiamiento de $40.337 millones de pesos en el mes de mayo, que se suman a los $72.000 millones colocados en las últimas dos semanas de abril, cuando comenzó este nuevo sendero.

El resultado fortalece la postura de Guzmán en su interna con el titular del Banco Central Miguel Pesce, quien a diferencia del ministro, insistía en reprogramar los vencimientos de forma global y no uno por uno.

En Economía aseguran que es un paso contundente hacia la normalización del mercado de deuda en pesos, una característica en la que el equipo de Guzmán hizo hincapié desde que asumió.

Chubut cuenta monedas

Con una baja en la recaudación que alcanza al 85%, Arcioni reconoció que no puede pagar los sueldos y en el sector privado, los monotributistas que tienen como principal cliente al sector público no pueden recibir asistencia estatal.

Así las cosas, en Chubut se cuentan las monedas y el gobierno está muy lejos de cumplir con sus obligaciones a pesar del discurso del Gobernador que insiste en afirmar que hace honor a los compromisos.

Mientras Arcioni se ufana de no estar analizando la rebaja salarial, gran parte de los trabajadores estatales no han percibido a la fecha los salarios del mes de marzo, y atento a los índices de recaudación todo indica que no se concretará en la presente semana.

De este modo los salarios de los estatales de Chubut se han visto reducidos de hecho, dos meses de retraso, incumplimientos de acuerdos paritarios durante un año y la imposibilidad de paritarias en el contexto de la pandemia, suponen una reducción de salarios aunque el Gobierno se niegue a reconocerlo.

Este miércoles, el ministro de Economía Oscar Antonena deberá asistir a la Legislatura para dar cuenta de las medidas que se están adoptando en torno al pago de la deuda pública y entre otros aspectos deberá dar explicaciones sobre la situación salarial. El pronóstico para Antonena no es halagüeño ya que según trascendió, hay muchas preguntas de los diputados para las que el Ejecutivo no tendría respuestas. (Fuentes: Télam, Ámbito, LPO)