CHUBUT – Cuando comenzaron a tomarse los recaudos necesarios para intentar frenar la propagación del coronavirus se registraron faltantes de algunos insumos en los puntos de ventas de casi todo el país. En Chubut, puntualmente, resultaba complicado poder conseguir productos como el alcohol en gel, barbijos o productos desinfectantes.

Actualmente se pueden conseguir dichos insumos, aunque no con la habitualidad en la que se podía hacerlo antes de la pandemia. Esto es resultado de que estos bienes no tienen precios prefijados como los medicamentos, que cuestan lo mismo en todo el territorio nacional, sino que cada proveedor fija el costo que desea, e incluso en algunos casos está por encima de los límites máximos fijados por el Gobierno Nacional.

Al respecto de esta situación, Eduardo Molina, presidente del Colegio Profesional de Farmacéuticos del Chubut, mantuvo una entrevista con El Diario y explicó que “las farmacias no son formadoras de precios. Últimamente hemos tenido inspecciones para ver cuáles son los valores que tenemos con el alcohol en gel o con los barbijos”.

“Al poner una determinada cantidad de precios fijos, como ha hecho el Gobierno, implicó que nuestros proveedores dejaron de proveernos, porque obviamente no podían cumplimentar esos precios. Por esa misma causa, lo más factible es que no se encuentren en las farmacias el alcohol en gel, alcohol común o barbijos”, precisó Molina.

El presidente del Colegio Profesional de Farmacéuticos del Chubut también destacó que “recién ahora se empezó a regularizar un poco, pero tampoco son en cantidades grandes. Es mucho más fácil encontrar alcohol en gel o alcohol común en mercaditos”.

Respecto de esto último, indicó que en estos casos “se vende por sistemas de internet e incluso con valores muy superiores a los que son los valores máximos que pretende el Gobierno que se cumplan”. No obstante, indicó que éstos “no se cumplen, lamentablemente, porque cuando nos ofrecen los valores que nos ofrecen no los compramos y no los tenemos dentro de las farmacias. Por esa misma causa, en las farmacias hay falta de provisión de este tipo de insumos”.

“Los valores son subjetivos, porque no son como los medicamentos, donde los valores tienen un precio único y uniforme. De La Quiaca hasta Ushuaia los medicamentos valen lo mismo. En cambio en este tipo de cosas, al haber distintos proveedores y distintos laboratorios los valores son distintos y cualquiera hace cualquier cosa y no hay controles sobre eso”, concluyó Molina.