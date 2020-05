CHUBUT REGLAMENTARÍA HOY LA APERTURA DE LA CUARENTENA Y MAÑANA REABRIRÍAN GRAN PARTE DE LOS COMERCIOS. LO COORDINÓ ARCIONI CON LA MAYORÍA DE LOS INTENDENTES EL FIN DE SEMANA. GUZMÁN APURA A LAS PROVINCIAS PARA QUE REPERFILEN. CHUBUT SE JUEGA LA ÚLTIMA CARTA A LA NEGOCIACIÓN QUE LE ENCARA LA UNIÓN DE BANCOS SUIZOS CON ACREEDORES EXTERNOS. TODAS LAS FICHAS AL 22: SI SALE, SE ENDEREZA LA CALESITA SALARIAL

Por Trivia Demir

´Aunque no lo veamos, el sol siempre está´, reza la canción y el espíritu chubutano este lunes. Y es porque antes que la oposición se suba al caballo del clamor popular por el fin de la cuarentena, el gobierno provincial comenzará hoy formalmente su propio ´Plan de Apertura´. Si saldrá bien o no, no se sabe. Pero empezar a mover la maquinaria económica es la prioridad provincial, y el tema fue trabajado ampliamente por parte del gabinete, aunque no se reconozca oficialmente. Si para acomodar los sueldos públicos se espera la avanzada de la renegociación de deuda que no podría superar el 22 de mayo, y parte de los recursos de ATN que deben ingresar este mes, la lógica del oficialismo es que aunque con atraso, los agentes del estado cobrarán igual, pero no así los privados. Por eso no se puede esperar mucho más. Después de varias idas y vueltas hubo concreciones en esa línea. Ayer mismo el gobernador Mariano Arcioni dio instrucciones de comenzar con una ´apertura controlada´ y un ´plan de ablandamiento´ de la cuarentena, en línea con las disposiciones nacionales. Con las previsiones necesarias, por los nuevos contagios que se confirmaron en territorio, pero siempre a la luz de los pocos casos del virus en Chubut en relación a otras provincias. Por eso, oficialmente hoy lunes se dictará la reglamentación para habilitar la apertura comercial que comenzará este martes para casi todos los rubros.

Todo esto se fue cocinando a fuego lento el fin de semana en diferentes reuniones por videoconferencias con los intendentes de las principales ciudades, a sabiendas que cada uno posee su propio escenario económico financiero. “Hay Municipios con más ´espalda´ industrial, y otros con una base de ingresos comercial y de servicios. Hay Municipios que conservan fondos en plazo fijo y pueden proyectar sueldos sin sobresaltos, y otros que dependen absolutamente del pago de impuestos de los vecinos. La Provincia a su vez requiere activación. Por eso respetando autonomías pero estableciendo un esquema territorial, comenzará la reapertura necesaria”, afirmó una calificada fuente de Fontana 50.

Los habilitados y los expectantes

En ese marco se supo que los rubros que podrán reabrir este martes, después de un mes y medio de estar cerrados son tienda de ropa, zapaterías, regalerías, peluquerías y perfumerías. Estos comercios se sumarán a los ya activos como supermercados, almacenes, kioscos, estaciones de servicio, ferreterías, tiendas de mascotas y veterinarias. Todos ellos bajo estricto protocolo dispuesto desde el ministerio de Salud. Mientras que deberán esperar un poco más los lugares de esparcimiento como restaurantes, confiterías y bares que continuarán cerrados y solo podrán trabajar con delivery o servicio de reparto a domicilio cuyo horario se extendería de una a dos horas más. Por otro, en la videoconferencia con Arcioni también se informó que el sistema de circulación por número de DNI continuará vigente, “ya que de esta forma la circulación se reduce al 50%”, explicaron las autoridades de Salud.

Se reaviva el ´avispero´

En línea con la reactivación comercial se irá dando también la reactivación política. Como analizan desde Nación, y coincide gran parte de la ciudadanía, ´no se puede concebir una democracia con el Parlamento o la Legislatura cerrados´. Más allá del paro gremial legítimo en su reclamo salarial, pero controvertido en la afectación de uno de los Poderes del Estado, hay formas de avanzar con una sesión por videoconferencia dándole legalidad a los actos a través de certificación profesional y archivo documental del suceso. Gran parte de esto dependerá de la coordinación del vicegobernador, Ricardo Sastre.

Aunque aseguran que al propio oficialismo no le convenía demasiado los tratamientos que pensaban proponer los diputados opositores, tarde o temprano hay que recomponer la normalidad institucional en Chubut. Las urgencias son el tratamiento y aprobación de nueve decretos de necesidad y urgencia que se han emitido desde que está vigente el aislamiento y la adhesión a medidas nacionales. Esos decretos necesitarían 18 votos, es decir, dos más que la mayoría legislativa. Hasta la semana pasada faltaban entre tres a cuatro manos, ya que había diputados que no podían concurrir de manera presencial por problemas de salud, por cuarentenas de familiares cercanos, o por encontrarse en otras ciudades. “Eso le han escuchado decir algunos opositores a Juan Pais, el jefe del bloque de Chubut al Frente”, afirmaban un medio del Valle en la semana. Por lo que es muy probable que si se busca garantizar resultados, la presidencia de la Cámara opte por la sesión virtual, que garantizaría por esta vez el quorum y sobrevolaría la ausencia de empleados; y si se busca sólo intentarlo, se forzará otra vez la presencial. De hecho, esta nueva Cámara ya está bajo la lupa popular por la falta de apego a los mandatos que les asignaron las urnas. “En la situación en que está la provincia y cobrando lo que cobran debería darles vergüenza el poco entusiasmo por sesionar y buscar de aportar soluciones”, opinó un histórico referente político del Valle. “Y no tienen excusa por la cuarentena, porque a varios diputados los vemos muy activos desplazándose a todas horas por la ciudad, Hoy hay herramientas de sobra, incluso virtuales”, agregó dando sobrados ejemplos de la situación en otras provincias.

Les ´apuraron el tranco´

Entre tanto, la luz al final del túnel para el gobierno de Arcioni está atado a la renegociación grande que le permita liberar regalías de otras acreencias y bajar la deuda interna. Algo que estaría algo encaminado, pero necesitará en parte de un acompañamiento legislativo. En esa línea el ministro de Economía de Nación pidió a las provincias al finalizar abril, ´que se apuren para reestructurar sus deudas´.

Fue en diálogo con sus pares de los diferentes distritos. El objetivo es evitar el default, y solicitó “acelerar” este trabajo porque les anticipó que no habrá recursos, en pesos ni en dólares, para ninguna jurisdicción ante un vencimiento, por lo que deberán renegociar cuanto antes con sus acreedores.

Mal de muchos, ningún consuelo

Cabe recordar que en abril vencieron US$100 millones de Córdoba (canceló los US$13 millones el lunes pasado), Neuquén (cumplió) y Chubut viene pagando pero intenta refinanciar urgente porque ya no puede afrontar más cuotas a costa de más deuda. En Buenos Aires Axel Kicillof no pagó un vencimiento de US$110 millones por amortización de capital y empieza a correr un plazo de diez días para cancelar compromisos, llegar a un acuerdo con los bonistas o caer en default. El 11 de mayo es la fecha clave.

Salta a su vez está conversando con sus acreedores para reperfilar $9600 millones (emisión en moneda extranjera y pesos), y La Rioja buscó un acuerdo desde fines de febrero, cuando incumplió la cancelación de US$14,7 millones; terminó pagando y hacia adelante buscan prorrogar las obligaciones.

Un trabajo de la consultora Abeceb señala que 14 de los 24 distritos del país tienen deuda denominada en moneda extranjera; acumulan pasivos por US$19.500 millones lo que equivale al 73% del total de sus deudas. Hoy, al igual que la administración central, no tienen acceso al financiamiento, y el desenlace del 22 de mayo puede afectar a todas las provincias, para bien pero también para mal, si Nación no logra un acuerdo.

Por eso Hacienda puso en marcha la Unidad de Apoyo de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Provincial para asesorar a los gobernadores.

Poder con fecha de caducidad

Chubut está en línea y lista para encarar el reperfilamiento, ya que es la más complicada si se compara la relación entre recaudación y deuda: 1,79 según un reporte del Centro de Economía Política Argentina (Cepa) de fines del 2019. Y en ese cambio de ritmo, recientemente el gobierno también cambió de negociadores. Según un informe de Susana Cavallin, “El reciente anuncio del gobierno del Chubut sobre la contratación de la Unión de Bancos Suizos y su apuro por concretar vertiginosamente la renegociación de su notable deuda, prevé tener una oferta para fines de mayo (…) Los plazos para renegociar la deuda en dólares de Chubut serían los mismos establecidos por Nación. El 22 de mayo se debería contar con la aprobación del 75% de los bonistas”. De todo esto dependerá si en Chubut se logran acomodar ´los caballos adelante del carro´. Un destino inmediato en más de quince días. Habrá que ver…

